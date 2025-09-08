  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۳۹

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف حمص

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف حمص

منابع خبری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، شبکه «الاخباریه» سوریه گزارش داد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه حمله‌ای را در اطراف شهر حمص انجام دادند.

همزمان، شبکه الجزیره اعلام کرد که در این حملات، دانشکده پدافند هوایی در اطراف حمص هدف قرار گرفته است.

تاکنون گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.

همچنین شبکه المسیره به نقل از منابع سوری گزارش داد جنگنده‌های رژیم اسرائیل یک انبار سلاح و مهمات را در منطقه شنشار در حومه حمص را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر این رسانه گزارش داد که صدای انفجار مهیبی در شهر لاذقیه در غرب سوریه به گوش رسیده که ناشی از حمله دشمن صهیونیستی به اطراف سقوبین بوده است.

کد خبر 6584217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها