به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه رژیم تروریستی جولانی به شدت تجاوزات هوایی شب گذشته رژیم صهیونیستی علیه این کشور را محکوم کرد.

این وزارت خانه اعلام کرد: شورای امنیت باید به وظایف خود عمل کرده و یک موضع قاطع در برابر تجاوزات پی در پی اسرائیل اتخاذ کند.

وزارت خارجه رژیم جولانی اضافه کرد: تجاوزات مداوم اسرائیل نقض آشکار حاکمیت سوریه و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است، شبکه «الاخباریه» سوریه گزارش داد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه حمله‌ای را علیه شهر حمص انجام دادند.

همزمان، شبکه الجزیره اعلام کرد که در این حملات، دانشکده پدافند هوایی در اطراف حمص هدف قرار گرفته است.

همچنین شبکه المسیره به نقل از منابع سوری گزارش داد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک انبار سلاح و مهمات را در منطقه شنشار در حومه حمص هدف قرار دادند.

از سوی دیگر این رسانه گزارش داد که صدای انفجار مهیبی در شهر لاذقیه در غرب سوریه به گوش رسید که ناشی از حمله دشمن صهیونیستی به اطراف سقوبین بود.