حجت الاسلام مفید سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با ترسیم تصویری واقعگرایانه و البته نگرانکننده از وضعیت جهان اسلام اظهار کرد: امروز دنیای اسلام دچار مشکلات جدی است چرا که واقعیتهای تلخی سالهاست دامنگیر ملتهای مسلمان شده است و در صورت تقویت وحدت و اتحاد این چالشها از بین خواهد رفت.
وی با تأکید بر اهمیت نگاهی جامع و فراگیر به مسائل، از رویکرد بخشینگری انتقاد کرد و بیان کرد: ما نباید به صورت بخشینگری عمل کنیم، بلکه باید به تمامی نیازهای جهان اسلام با دیدی جامع بنگریم؛ این دیدگاه جامع، مستلزم درک عمیق از پیوستگی مسائل، شناسایی ریشههای مشترک مشکلات و در نتیجه ارائه راهحلهای همافزا و یکپارچه است.
نظام سلطه هزینههای گزافی برای تخریب جوامع اسلامی خرج میکند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب به حملات بیوقفه و سازمانیافته «نظام سلطه» به کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: این حملات، صرفاً نظامی و اقتصادی نیستند بلکه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیکی گستردهای را در بر میگیرند؛ نظام سلطه هزینههای گزافی که برای تخریب جوامع مسلمانی چون سوریه، غزه و فلسطین صرف میکند که گواهی بر عمق این دشمنی و ابعاد هولناک آن است. این حملات، غالباً با هدف تضعیف، تجزیه و کنترل ملتهای مسلمان صورت میگیرد.
حجت الاسلام سهرابی عنوان کرد: خیانت برخی دولتهای به ظاهر اسلامی نقطه بسیار تلخ از وضعیت جهان اسلام است؛ این موضوع لایهای عمیقتر از مشکلات را آشکار میسازد؛ زمانی که کشورهای مدعی اسلام، به جای دفاع از امت اسلامی، دست در دست دشمنان اسلام گذاشته و به یاری آنان میشتابند، فاجعه به اوج خود میرسد. این خیانت، نه تنها اراده دشمن را تقویت میکند بلکه اعتماد و همبستگی داخلی در جهان اسلام را نیز خدشهدار میسازد.
وی همدستی برخی دولتهای مسلمان با دشمنان را «اوج فاجعه و ذلت» توصیف کرد و گفت: این موضوع عمق انحطاط و انحراف از مسیر اصیل اسلام را نشان میدهد چرا که برخی از کشورهای اسلامی برای نشان دادن ارادت و نوکری خود به اربابانشان، با رژیم صهیونیستی همپیمان میشوند و این امر اعتبار و جایگاه جهان اسلام را در صحنه بینالمللی تنزل میبخشد.
تفرقه آغاز زوال و فروپاشی تمدنها است
سهرابی تمدن اسلامی را در دوران طلایی خود بر پایه اصول وحدت، علم، عدالت و اخلاق بنا نهاده شده دانست و تفرقه را آغاز زوال و فروپاشی تمدنها خواند.
وی برای تحقق این وحدت، محورهای روشنی را معرفی کرد و گفت: باید حول محور قرآن، نبی مکرم اسلام و کعبه، پیام وحدت و همبستگی خود را به جهانیان مخابره کنیم؛ این سه عنصر، نمادهای اصیل و مشترک تمام مسلمانان در سراسر جهان هستند.
