«اتحاد مقدس» راهکار تقویت اسلام و مقابله با تهدیدات جهانی است

آیت‌الله سید محسن طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مفهوم «اتحاد مقدس» که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، اشاره کرد و آن را به عنوان یکی از ارکان اساسی تقویت اسلام و مقابله با تهدیدات جهانی دانست.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر بعد معنوی و الهی اتحاد ملی گفت: مقام معظم رهبری برای اولین بار واژه «اتحاد مقدس» را مطرح کردند. این واژه به معنای آن است که اتحاد ملی ایران نه تنها از بعد سیاسی بلکه از بعد الهی و معنوی برخوردار است و به همین دلیل از قداست و ارزش بسیار بالایی برخوردار است.

طاهری ادامه داد: اتحاد مقدس باید به‌عنوان یک واجب بزرگ و عبادتی با ارزش در نظر گرفته شود که منجر به تقویت اسلام، مقابله با استکبار جهانی و حفظ امنیت و یکپارچگی کشور می‌شود. هرچقدر یک واجب و عبادت دارای ارزش بیشتری باشد، بیشتر مورد رضایت خداوند متعال خواهد بود. بنابراین، اتحاد مقدس برای ما یک مسئولیت دینی است که باید با تمام توان از آن دفاع کنیم.

وحدت بین اقوام و مذاهب؛ پشتوانه اصلی کشور

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به وضعیت وحدت بین اقوام و مذاهب مختلف کشور اشاره کرد و گفت: به حمدالله در کشور ما بین اقوام و مذاهب وحدت بسیار خوبی وجود دارد. این وحدت یکی از ارکان قدرت و استحکام کشور ما است و باعث شده که دشمن نتواند به راحتی در کشور نفوذ کند.

وی افزود: با وجود این، دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره در تلاشند تا از طریق تفرقه‌افکنی و سوءاستفاده از اختلافات کوچک میان اقوام و مذاهب، آسیب‌هایی به این وحدت بزنند. لذا، لازم است که همگان با بصیرت و هوشیاری کامل به مراقبت از این وحدت بپردازند.

طاهری همچنین بر لزوم حفظ و تقویت ارتباطات دوستانه و صمیمانه بین اقوام و مذاهب تأکید کرد و افزود: یکی از مهمترین وظایف ما در شرایط کنونی، حفظ ارتباطات سالم و دوستانه میان اقوام و مذاهب است. باید مراقب باشیم که هیچ‌گونه عاملی به این وحدت آسیب نزند. این وحدت نه تنها برای تقویت کشور و دولت بلکه برای حفظ مصلحت اسلام و مقابله با توطئه‌های دشمنان ضروری است.

محور اتحاد مقدس؛ قانون اساسی و ولایت فقیه

طاهری بر ضرورت حرکت حول محور قانون اساسی و ولایت فقیه به‌عنوان مبنای اصلی اتحاد مقدس تأکید کرد.

وی اظهار کرد: هدف اصلی از اتحاد مقدس، تقویت کشور، پیشرفت جامعه اسلامی و مقابله با تهدیدات خارجی است. در داخل کشور نیز باید حول محور «قانون اساسی» و «ولایت فقیه» حرکت کنیم. چراکه ولایت فقیه به‌عنوان رهبری قانونی جامعه، فصل‌الخطاب تمامی مسائل است.

وی افزود: اگر قرار باشد که اتحاد مقدس برقرار شود، باید همه اقدامات بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است، انجام گیرد. بنابراین، مسئولان و مردم باید از هرگونه انحراف از این مسیر خودداری کنند و با رعایت اصول قانون‌مداری، همواره وحدت و یکپارچگی کشور را حفظ کنند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: نباید اجازه دهیم که در جامعه سلایق شخصی و نفوذی‌ها موجب انحراف از مسیر اتحاد مقدس شوند. تنها با همگرایی حول محورهای قانونی و با تکیه بر ایمان و بصیرت دینی می‌توانیم به اهداف عالی انقلاب اسلامی دست یابیم و دشمنان را در تحقق اهداف شوم خود ناکام بگذاریم.