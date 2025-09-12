به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، دهمین روز جشنواره هجدهم موسیقی جوان با فقدان درگذشت علاالدین یاسینی یکی از استادان و داورانش در بخش موسیقی نواحی کردستان همراه بود.
در این روز هنرمندان شرکت کننده در بخش نوازندگی سنتور به رقابت با یکدیگر پرداختند.
پیش از آغاز اجراهای شرکت کنندگان در رده سنی الف، داوران این بخش همچون مینا افتاده، نادر سینکی و پویا سرایی در پشت صحنه تالار حاضر شدند و با نوازندگان این بخش دیدار و گفتگو کردند.
مینا افتاده خطاب به خانواده های حاضر در سالن گفت: از همه شما عزیزان قدردانی می کنیم که فرزندانتان را برای قرار گرفتن در مسیر درست موسیقی هدایت و حمایت می کنید. در این جشنواره برنده شدن ملاک نیست، حضور و اجرا در این صحنه بسیار با اهمیت است و امیدوارم تمامی جوانان و نوجوانان شرکت کننده بدرخشند.
داور هجدهمین جشنواره موسیقی جوان و مدرس سپس درباره تأثیر این جشنواره بر جریان موسیقی کشور و وضعیت کیفی آثار ارائهشده سخن گفت و با تأکید بر اهمیت کشف استعدادها در سنین پایین، بر لزوم ایجاد بسترهای حمایتی برای ادامه مسیر هنری برگزیدگان این جشنواره به طرح پیشنهاداتی پرداخت.
این نوازنده و مدرس سنتور درباره اهمیت این جشنواره توضیح داد: به نظر من جشنواره موسیقی جوان بسیار ارزشمند است، چرا که باعث تشویق جوانان و کشف استعدادهای تازه میشود اما متأسفانه پس از پایان جشنواره، بسیاری از این استعدادها رها میشوند. بارها مطرح شده که باید فرصتهای اجرایی، کارگاهها و کلاسهای متعدد برای این هنرجویان فراهم شود اما در عمل کمتر چنین حمایتی صورت گرفته است. کشف استعدادها ارزشمند است اما استمرار حمایت از آنها اهمیت بیشتری دارد.
افتاده ادامه داد: در بخش گروه «الف» (تا ۱۸ سال) تنها در رشته سنتور حدود ۱۵۰ شرکتکننده حضور داشتند که این رقم چشمگیر است. بررسی تکتک آثار کار دشواری است، زیرا داور همیشه نگران است که مبادا حقی از کسی ضایع شود. اما هرچه سنین بالاتر میرود، تعداد شرکتکنندگان کاهش پیدا میکند؛ مثلا در رده سنی ۲۲ تا ۲۳ سال تنها حدود ۱۵ یا ۱۶ نفر شرکت داشتند. این در حالی است که این گروه سنی نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند، چرا که بسیاری از آنها دانشجوی موسیقیاند یا با جدیت در مسیر موسیقی ایرانی تلاش میکنند.
این مدرس سنتور در پایان درباره میزان گرایش به ساز سنتور به واسطه جشنواره موسیقی جوان گفت: همواره سازهایی مانند سنتور و تار بیشترین داوطلب را داشتهاند، چرا که از گذشته برنامه آموزشی مدون و قدرتمندی داشتهاند. حضور استادانی چون روحالله خالقی، ابوالحسن صبا و دیگر بزرگان باعث شد این سازها جایگاه ویژهای در نظام آموزشی موسیقی ایران پیدا کنند. در سالهای اخیر، سازهایی مانند کمانچه، عود و قانون نیز با استقبال بیشتری مواجه شدهاند. البته همیشه تنبک هم داوطلبان زیادی داشته اما به دلیل ماهیت متفاوت این ساز، نمیتوان آن را مستقیماً با سازهای ملودیک مقایسه کرد. با این حال، این تنبکها نیز توانستهاند حضور خود را در جشنواره حفظ کنند و مشارکت داشته باشند.
جمعه بیست و یکم شهریور و در یازدهمین روز از جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت کنندگان دربخش آواز در حضور حمیدرضا نوربخش، مظفر شفیعی و هنگامه اخوان و ساز نی در حضور زمان خیری؛ عبدالنقی افشارنیا و فرهاد زالی در جایگاه داور به اجرا میپردازند.
هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان تا ۲۶ شهریور در تالار رودکی در حال برگزاری است.
