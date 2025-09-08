به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در بیانیهای ضمن بزرگداشت ۱۷ شهریور، این روز را یادآور فداکاری ملت ایران در برابر رژیم پهلوی خواند و نقش آن را در پیروزی انقلاب اسلامی برجسته کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
یومالله هفدهم شهریور یادآور شجاعت و ایثار مردم مسلمان و شریف ایران در برابر رژیم سفاک پهلوی است؛ رژیمی که با کشتار بیرحمانه مردم، بهویژه زنان و کودکان، در میدان ژاله تهران در جمعه خونین ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷، جنایتی بیسابقه را در تاریخ معاصر رقم زد و خشم ملت انقلابی ایران را برانگیخت.
این روز بزرگ، نقاب دروغین آزادیخواهی شاه ملعون را برانداخت و مسیر سقوط رژیم ستمشاهی و پیروزی نهضت اسلامی به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمتاللهعلیه) را هموار کرد.
مردم قهرمان ایران در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، با الهام از حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و سردادن شعار «هیهات من الذله»، جان خود را در راه تحقق آرمان بزرگ برقراری حکومت اسلامی فدا کردند و صحنهای دیگر از عاشورا را در تاریخ رقم زدند. این ایثار بزرگ، مقدمه پیروزی خون بر شمشیر و آغاز فتح شکوهمند انقلاب اسلامی ایران شد.
اکنون، پس از گذشت ۴۷ سال، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با رهبری حکیمانه ولی امر مسلمین، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، مقتدرانه در جهان میدرخشد و بیشک تلاش و همت جهادی مسئولان و وحدت و انسجام مردم، زمینهساز تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، پیشرفت و توسعه کشور و آمادهسازی ظهور حضرت ولیعصر (عج) خواهد بود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن بزرگداشت هفته وحدت و تکریم ۸ هزار شهید سرافراز استان گیلان، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بهویژه شهیدان ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ را گرامی میدارد و از درگاه خداوند منان، تعالی انقلاب اسلامی، استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی، عزت و سربلندی ملت مبارز و ولایتمدار ایران اسلامی و شکست و نابودی دشمنان اسلام از جمله شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی را خواهان است.
