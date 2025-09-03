به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری صبح چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته وحدت با حضور نماینده ولی فقیه در استان گیلان و استاندار گیلان با بیان اینکه رسول خدا (ص)، پیامبر رأفت و مهربانی برای عالمیان است، گفت: وحدت میراث گرانبهای پیامبری است که جهانیان حلاوت آن را در طول تاریخ اسلام چشیدهاند.
وی هفته وحدت را فرصتی مغتنم برای ایجاد و تقویت اتحاد و همدلی بین مسلمانان جهان علیه دشمنان اسلام از جمله شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی دانست و افزود: هفته وحدت، یادآور این حقیقت است که هیچ قدرتی بالاتر از خداوند و قویتر از اراده ملتی متحد در پرتو ایمان و رسالت حضرت ختمی مرتبت (ص) نیست.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری با تاکید بر اینکه اقتدار امت اسلامی در گرو وحدت و همبستگی است، اظهار کرد: اگر کشورهای اسلامی در کنار هم قرار گیرند و صف متحد تشکیل دهند، استکبار جهانی هرگز فرصت ایجاد تفرقه، فتنه و دسیسه را نخواهد یافت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت هفته وحدت در سراسر استان گیلان، تصریح کرد: شعار محوری هفته وحدت در یکهزار و پانصدمین سالروز ولادت رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص)، «در پرتو عشق به احمد (ص)، اتحاد ملت، وحدت امت» اعلام شده است.
وی با اشاره به آغاز پویش ملی «به عشق پیامبر (ص) میبخشم» در استان گیلان، بیان کرد: حسب امضای تفاهمنامه راهاندازی «پویش ملی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد» بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور و برگزاری نشستهای متعدد استانی، ان شاء الله در هفته وحدت شاهد آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده خواهیم بود.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه به مناسبت هفته وحدت (جمعه ۱۴ شهریور تا چهارشنبه ۱۹ شهریور)، جشنها و برنامههای متنوع بسیاری در استان گیلان تدارک دیده شده است، گفت: جشن بزرگ ولادت با سعادت حضرت رسول (ص) و امام جعفر صادق (ع) همراه با سخنرانی، مولودیخوانی، اجرای سرود و موسیقی زنده، جنگ شادی و نورافشانی در پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب شهر رشت و همچنین در همه شهرستانها، بخشها، دهستانها و روستاهای دارای ظرفیت برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری پیادهروی خانوادگی و راهاندازی کاروانهای شادی خودرویی و موتوری خبر داد و افزود: اجرای پویشهای «زیارت از راه دور» با قرائت زیارت حضرت رسول اکرم (ص) و امیرالمومنین علی (ع) در مساجد و بقاع متبرکه منتخب استان، برگزاری جنگ شادی در مراکز فرهنگی و هنری، برپایی موکب با نام مبارک رسول اعظم (ص) در شهرها و روستاها، خرید و اهدای لوازمالتحریر و اقلام مورد نیاز دانشآموزان مناطق محروم، ارائه خدمات رایگان و با تخفیف از سوی نهادهای خدمتگزار، اهدای هدیه ازدواج و جهیزیه، توزیع کمکهای مومنانه و سبد کالا بین نیازمندان از جمله برنامههای ستاد بزرگداشت هفته وحدت در استان گیلان است.
وی با اشاره به تولید و پخش برنامههای تبیینی و شاد تلویزیونی و رادیویی و همچنین تولید محتوا در قالب فیلمکوتاه، نماهنگ، پوستر، عکسنوشته، موشنگرافی، اینفوگرافی و… اظهار کرد: برگزاری عصر شعر، برگزاری جشنوارهها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری، ادبی و ورزشی، اجرای گروه سرود، اجرای نقاشی دیواری و همچنین فضاآرایی و تبلیغات محیطی از دیگر برنامههای ستاد بزرگداشت هفته وحدت در استان گیلان خواهد بود.
