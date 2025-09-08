به گزارش خبرنگار مهر، شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در مراسم افتتاحیه سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، با اشاره به اینکه بعثت پیامبر اسلام (ص) موجب شد که انسان فلسفه وجودی خود را بازیابد و متوجه شود که جانشین خدا بر روی زمین است و مسئولیت اعمال خود را بپذیرد، خاطرنشان کرد: امروز امت اسلامی درگیری آشکاری با غرب دارد و باید از شکست‌هایی که متحمل شده درس بگیرد.



وی ادامه داد: دشمن به دنبال این است که امت اسلامی را از اهداف الهی خود دور سازد. اما آنچه که مقاومت لبنان و فلسطین و منطقه انجام داد و پیروزی‌های درخشانی که توانست در همه جهان به ارمغان آورد قابل توجه است.



نایب رئیس مجلس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در ادامه خاطرنشان کرد: پیروزی‌های مقاومت باعث شد که دشمن صهیونیستی مستقیماً وارد عمل شود اما به ناتوانی خود در سرزمین‌های اشغالی اعتراف کرد و نشان داد که خودش رهبری این دشمنی را بر عهده دارد و از همه ابزارهایی که در اختیار دارد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند.



وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران رهبری دلیرمردانه خود را منصه ظهور رسانده است و تهدیدهای آمریکا علیه ایران نشان دهنده این است که عرصه بر آنها تنگ شده و روش‌های دشمن در تغییر دادن عوامل وحدت در جوامع اسلامی ناکام مانده است.



شیخ علی الخطیب تصریح کرد: دشمن همین شیوه را در لبنان به کار برد و نشان داد که در جلوگیری از مقاومت شکست خورده و نتوانسته است سلاح مقاومت و وحدت ملت لبنان را دچار خدشه کند، زیرا وحدت بالاتر از توطئه دشمنان بوده و مقاومت در این راه شهدای فراوانی از جمله شهید سید حسن نصرالله را تقدیم کرده است.



وی با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: ما تلاش جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مقاومت را ارج می نهیم و از ایران به دلیل توهین‌های برخی از مقامات لبنانی در عرصه حمایت از مقاومت عذرخواهی می‌کنیم.



الخطیب افزود: مردم لبنان و رهبران مقاومت به دلیل کمک‌های مالی ایران و اعلام آمادگی این کشور در بازسازی شهرهای تخریب شده لبنان و هچنین کمک‌های پزشکی و درمان زخمی‌های فاجعه پیجرها قدردان جمهوری اسلامی ایران هستند.



نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در پایان ابراز امیدواری کرد که بین کشورهای اسلامی در منطقه از جمله ایران، عربستان، مصر و عراق هماهنگی ایجاد شود و این کنفرانس وحدت نیز به همه اهداف خود در راستای تأمین منافع امت اسلامی دست یابد.