به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک داستان طنز جدید از مارگارت آتوود منتشر میشود.
«جان و مری هر دو بچههای خیلی خیلی خوبی بودند. آنها هرگز به دماغشان دست نمیزدند، هیچ وقت شکمشان کار نمیکرد و هرگز جوش نزدند» این کلمات، شروع کننده داستان کوتاه جدیدی از مارگارت آتوود هستند. این نویسنده با انتشار این ۳ جمله در ایکس (توئیتر) یادآوری کرده که این جملات کنایهآمیز پیشینهای دارند: نویسنده با آنها میخواهد توجه را به پوچی حذف صدها کتاب از کتابخانهها و کلاسهای درس در ادمونتون، دومین منطقه بزرگ استان آلبرتای کانادا، جلب کند.
فهرست کتابهای ممنوعه شامل بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب، از جمله کتاب کلاسیک تحسینشده بینالمللی آتوود یعنی «داستان ندیمه» هم میشود که با اقتباس از آن سریال تلویزیونی با همین نام با بازی الیزابت ماس ساخته شد. برمبنای گزارشی از نیویورک تایمز و دیگر نشریات، هیئت مدیره مدرسههای ادمونتون این فهرست را به دستور دولت استانی گردآوری کرده و رمان دیستوپیایی اتوود که سیستمی دیکتاتوری را به تصویر میکشد که در آن زنان مجبور به بچهدار شدن برای خانوادههای ثروتمند هستند، در این فهرست جا گرفته است.
آثاری مانند «دنیای قشنگ نو» اثر آلدوس هاکسلی، «میدانم چرا پرنده در قفس میخواند» اثر مایا آنجلو و «۱۹۸۴» اثر جورج اورول نیز قرار بود از برنامه درسی این منطقه حذف شوند. آتوود در سخنرانی خود برای انجمن بینالمللی نویسندگان «پن» درباره اقدام مسئولان مدرسهها و دولت گفت: گمان میکنم آنها نمیخواهند جوانان به دیکتاتوریها فکر کنند. او همچنین از دیگر نویسندگان نیز خواست تا با داستانهای خود امید را گسترش دهند و از اصول آزادی بیان دفاع کنند.
آتوود گفت: نوشتن این داستان ضروری بود زیرا وزیر آموزش و پرورش استان فکر میکند دانشآموزان «بچههایی احمق» هستند. وی در ادامه داستانش افزود: جان و مری مسیحیان پرشوری بودند که هیچ توجهی به آنچه عیسی در مورد فقرا میگفت، نداشتند و در عوض سرمایهداری خودخواهانه و درندهخو را به سبک قهرمانهای ادبی محافظهکار حمایت میکردند. وی همچنین نوشت: اوه، و آنها هرگز نمردند، زیرا چه کسی میخواهد در مورد مرگ و اجساد و مزخرفات این چنینی فکر کند؟
مارگارت آتوود تنها چهرهای نیست که به حذف کتابهای متعدد از کلاسهای درس و کتابخانههای ادمونتون اعتراض کرد و این اعتراضها در نهایت موجب شد تا دولت فدرال پس از اعتراض عمومی عقبنشینی کند و در نهایت دستور حذف کتابها به حالت تعلیق درآمد.
این فهرست اکنون در حال اصلاح است. اینکه آیا «سرگذشت ندیمه» آتوود پس از آن دوباره به قفسههای کتابخانه باز خواهد گشت یا خیر، مشخص نیست. با این حال، این نویسنده کانادایی در داستان کوتاه خود، سناریوی آیندهای را برای نخست وزیر آلبرتا ترسیم میکند: در حالی که دو شخصیت اصلی، جان و مری، «تا ابد در خوشبختی زندگی میکنند»، سیاستمدار خود را «با یک لباس آبی جدید زیبا، اما بدون شغل میبینند. پایان».
در آمریکا نیز سال پیش ممنوعیت کتاب در مدرسهها موجب حذف ۱۳ عنوان کتاب در مدرسههای یوتا شده بود که یکی از کتابهای مارگارت آتوود از جمله آنها بود.
نظر شما