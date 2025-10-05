به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان،پی،آر، انجمن قلم آمریکا (PEN America) فهرست کتاب‌های ممنوعه سال تحصیلی ۵-۲۰۲۴ را منتشر کرد و هشدار داد تعداد کتاب‌هایی که در مدرسه‌های دولتی سراسر کشور هر روز در حال حذف هستند، در ۲ سال اخیر به طور تصاعدی افزایش یافته است.

طبق گزارش انجمن قلم ۶۸۷۰ مورد ممنوعیت در طول سال تحصیلی گذشته ثبت شده که هرچند این تعداد نسبت به مجموع ۱۰,۰۴۶ ممنوعیت اعمال شده در طول سال تحصیلی۲۴-۲۰۲۳ کاهش یافته، اما همچنان افزایش شدیدی نسبت به دوره‌های پیشین دارد که به طور متوسط کمی کمتر از ۳۰۰۰ مورد ممنوعیت کتاب در هر سال را دربرمی‌گرفت.

اکنون انجمن قلم با نامیدن این روند به‌عنوان «عادی‌سازی نگران‌کننده سانسور» در مدرسه‌های دولتی گفته است: هر اقدامی که علیه یک کتاب بر اساس محتوای آن و در نتیجه چالش‌های والدین یا جامعه، تصمیمات اداری یا در پاسخ به اقدام مستقیم یا تهدیدآمیز مقامات دولتی انجام شود و منجر به حذف کامل کتاب از دسترس دانش‌آموزان شود، یا دسترسی به یک کتاب محدود یا کاهش یابد، به معنی سانسور است.

طبق گزارش جدید، ممنوع‌ترین کتاب در کشور در سال تحصیلی ۴-۲۰۲۳ رمان پادآرمان‌شهری «پرتقال کوکی» نوشته آنتونی برگس محصول ۱۹۶۲ بود و پس از آن کتاب «فروخته شده» نوشته پاتریشیا مک‌کورمیک محصول ۲۰۰۶ که داستانی با تمرکز بر دختری است که برای بردگی جنسی در هند فروخته می‌شود و به‌عنوان یکی از بهترین کتاب‌های نوجوانان انجمن کتابخانه آمریکا انتخاب شد، جای گرفت. سومین کتاب در این فهرست، رمان نوجوانانه «بی‌نفس» نوشته جنیفر نیون است.

استیون کینگ، نویسنده ژانر وحشت با ۲۰۶ مورد، الن هاپکینز نویسنده نوجوانان با ۱۶۷ مورد و سارا جی.ماس نویسنده کتاب‌های فانتزی با ۱۶۲ مورد حذف از مدرسه‌ها، نویسندگانی هستند که در سال تحصیلی ۲۵-۲۰۲۴ به‌عنوان نویسندگانی که بیشترین چالش را متحمل شده‌اند، معرفی شده‌اند.

از دیگر نویسندگانی که اغلب ممنوع و به چالش کشیده شده‌اند می‌توان به جودی پیکولت، رمان‌نویس، یوسئی ماتسویی، نویسنده مانگا و النا کی. آرنولد، نویسنده کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

در این گزارش، ایالت‌هایی که بالاترین نرخ ممنوعیت کتاب را در سال‌ تحصیلی ۵-۲۰۲۴ داشته‌اند، چنین فهرست کرده است: فلوریدا با ۲۳۰۴ مورد؛ تگزاس با مورد و تنسی با ۱۶۲۲ مورد.

در گزارش انجمن قلم تاکید شده که پیش از این هرگز این تعداد کتاب به طور سیستماتیک از کتابخانه‌های مدرسه‌ها حذف نشده و این تعداد ایالت، قوانین یا مقرراتی را برای تسهیل ممنوعیت کتاب‌ها، از جمله ممنوعیت عناوین خاص در سراسر ایالت، تصویب نکرده‌اند.

نویسندگان گزارش انجمن قلم آمریکا همچنین تاکید کردند که دولت فدرال با دستورات اجرایی جدیدی که توسط ترامپ امضا شده اقدام به حذف برخی از عناوین کرده وتنها در ماه جولای امسال نزدیک به ۶۰۰ عنوان کتاب به دلیل عدم هماهنگی با دستورات اجرایی حذف شدند.