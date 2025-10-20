اعلام آمادگی ۲ هزار وکیل برای پیگیری شکایت علیه آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه طی سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه پیگیری حقوقی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در راستای پیگیری حقوقی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تا هفته گذشته مجموعاً ۱۵۲ خواهان حقیقی، دادخواست خود را ارائه دادند و ۱۳۸ شکایت کیفری نیز در دادسرا به ثبت رسیده است.

وی افزود: طبق گزارش معاونت حقوقی سپاه، در حال حاضر ۲۵۰ شکایت آماده ثبت است؛ همچنین ۱۵۴ هزار وکالت مردمی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی اخذ گردیده، ۱۶۷ خانواده معظم شهدای نیروهای مسلح برای اعلام شکایت، وکالت داده‌اند و مقدمات اخذ شکایت ۲۸۲ خانواده نیز مهیا شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: مستندات جنایات صهیونیست‌ها در تمامی ۱۶ استانِ درگیرِ جنگِ تحمیلی ۱۲ روزه اخذ شده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه گردیده است؛ در حال حاضر، رفع نقص تعدادی از این گزارشات در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی همچنین عملکرد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را قابل تقدیر دانست و گفت: کارشناسی کلیه اماکن خسارت دیده شخصی و تمامی اماکن خسارت‌دیده حاکمیتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به صورت رایگان توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام شد و به اتمام رسید؛ دو هزار وکیل مرکز وکلا برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از کشور، اعلام آمادگی کردند.