به گزارش خبرنگار مهر، جبارعلی ذاکری ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار با استاندار مازندران افزود: مسیر شمال کشور ظرف یک سال آینده میتواند ظرفیت ترانزیت خود را به ۶ میلیون تن در سال برساند و با تکمیل زیرساختهای بندر امیرآباد، نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش جایگاه ایران در مسیرهای بینالمللی ایفا کند.
ذاکری با اشاره به ظرفیتهای راهآهن شمال کشور گفت: مسیر ریلی گرگان – اینچهبرون که به مرز ترکمنستان و بندر امیرآباد متصل است، هنوز به توان واقعی خود نرسیده است.
وی افزود: زیرساختهای حملونقل ترکیبی (رو-رو) در بندر امیرآباد کامل نشده و همین موضوع مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیت ریلی شده است، اما پیشبینی میشود این محدودیتها ظرف یک سال آینده برطرف شود.
مدیرعامل راهآهن ایران همچنین از هدفگذاری ترانزیت سالانه ۶ میلیون تن کالا از مسیرهای سرخس و اینچهبرون خبر داد و گفت: عملکرد فعلی حدود ۳.۵ میلیون تن بارهای وارداتی و صادراتی از کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل (CIS) است.
وی تأکید کرد: توسعه همکاریهای ریلی با ترکمنستان میتواند زمینه افزایش ترانزیت را فراهم کند.
