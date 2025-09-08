به گزارش خبرگزاری مهر، جبار ذاکری مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در حاشیه بازدید از ایستگاه راه آهن اینچهبرون و با حضور مامت آکمامدوف، وزیر حملونقل ریلی ترکمنستان، از برنامهریزی برای افزایش چشمگیر ترانزیت ریلی از مرزهای ایران خبر داد.
وی گفت: توافقات اولیه در کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان برای ارتقای ظرفیت جابجایی بار از سه نقطه مرزی ایران به ۶ تا ۷ میلیون تن در سال انجام شده است.
ذاکری افزود: این هدف در قالب برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت با رفع چالشها و تکمیل زیرساختهای ریلی در دو کشور محقق خواهد شد.
وی با اشاره به تمرکز ویژه بر ایستگاه اینچهبرون ادامه داد: ظرفیت حمل بار این خط از حدود ۶۰۰ هزار تن در سال به یک میلیون تن تا یک سال آینده افزایش مییابد و با تکمیل زیرساختها، این ظرفیت میتواند تا ۳ میلیون تن در سال ارتقا یابد.
مدیرعامل راه آهن تصریح کرد: برخی موانع داخلی با همافزایی دستگاهها و شرکتهای ایرانی در حال رفع است و ترکمنستان نیز متعهد به حل مشکلات زیرساختی خود شده است. این همکاریهای بینالمللی، ایستگاه اینچهبرون را به قطب کلیدی در کریدور ریلی ایران - ترکمنستان - قزاقستان تبدیل خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: تکمیل زیرساختهای اینچهبرون و افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی از مرزهای ایران فرصتهای اقتصادی بیشماری برای منطقه ایجاد میکند و این تحول، جایگاه ایران را بهعنوان پلی مستحکم بین آسیای میانه و خلیجفارس در شبکه تجارت جهانی تثبیت خواهد کرد.
