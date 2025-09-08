تقویت کریدور ترانزیتی ایران و ترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، مامت آکمامدوف ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی اینچه‌برون با اشاره به اهمیت این مرز در تجارت میان ایران، ترکمنستان و قزاقستان، گفت: اینچه‌برون به‌عنوان یکی از کریدورهای اصلی حمل‌ونقل ریلی در منطقه شناخته می‌شود و توسعه زیرساخت‌های آن می‌تواند موجب تحولی بزرگ در افزایش حجم مبادلات تجاری و ترانزیتی شود.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مهم ما، توسعه کریدور ریلی اینچه‌برون –ترکمنستان –قزاقستان است. سفر امروز ما به این منطقه به‌منظور بررسی مشکلات موجود و تلاش برای رفع آن‌ها انجام شد تا زمینه همکاری‌های دو و چندجانبه تسهیل شود.

احداث دو خط ریلی عریض برای افزایش ظرفیت

آکمامدوف با اشاره به مذاکرات و توافقات انجام‌شده با مسئولان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: بر اساس این توافق‌ها، احداث دو خط ریلی عریض در مسیر اینچه‌برون به ترکمنستان در دستور کار قرار گرفته است. هدف این پروژه، افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا به یک میلیون تن در سال است که به‌طور چشمگیری حجم مبادلات ریلی میان دو کشور را تقویت خواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد: این پروژه نه‌تنها باعث افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، بلکه به کاهش هزینه‌های جابه‌جایی، افزایش سرعت انتقال کالا و تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران و ترکمنستان در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی کمک خواهد کرد.

موقعیت ویژه اینچه‌برون در کریدورهای جهانی

آکمامدوف در ادامه اظهار کرد: مرز اینچه‌برون با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای که دارد، می‌تواند به یکی از نقاط کلیدی اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب منطقه تبدیل شود.

وی گفت: با توسعه زیرساخت‌های این مرز، ایران و ترکمنستان می‌توانند به‌طور هم‌زمان جایگاه خود را در کریدورهای بین‌المللی ترانزیت کالا تقویت کنند.

وی افزود: همکاری‌های ریلی میان ایران و ترکمنستان می‌تواند به‌طور چشمگیری زمینه‌ساز توسعه صادرات به کشورهای قزاقستان، روسیه و حتی بازارهای اروپایی شود و مسیرهای ترانزیتی را تسهیل کند.

وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این پروژه می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی بزرگی را برای منطقه فراهم کند و به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در مرزهای دو کشور منجر شود. با تکمیل زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی جدیدی در بخش‌های حمل‌ونقل، انبارداری و خدمات پشتیبانی ایجاد خواهد شد.

چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور

آکمامدوف ابراز امیدواری کرد و گفت: با پیگیری‌های مشترک، مشکلات و موانع موجود برطرف شود و پروژه احداث خطوط ریلی عریض به‌موقع اجرایی شود. همکاری‌های ریلی میان ایران و ترکمنستان می‌تواند به‌عنوان یک محرک اصلی برای توسعه روابط تجاری و ترانزیتی دو کشور و کشورهای همسایه عمل کند.