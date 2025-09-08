دفتر آکادمی فناوری مشترک کامستک و پارک فناوری پردیس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بینالمللی نوآوری ایران، با حضور مهدی صفارینیا رئیس پارک فناوری پردیس و محمد اقبال چودری دبیرکل کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک)، دفتر این آکادمی در منطقه بینالمللی نوآوری ایران افتتاح شد.
محمد اقبال چودری، دبیرکل کامستک با اشاره به ظرفیتهای ایران در توسعه نوآوری و فناوری گفت: منطقه بینالمللی نوآوری ایران و پارک فناوری پردیس بهترین مدل از یک زیستبوم نوآوری در غرب آسیا است که توانسته طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری را تجربه کند. موفقیت این پارک در حمایت از کارآفرینان و تجاریسازی فناوریها، آن را به یکی از نمونههای برجسته جهانی تبدیل کرده است.
او با تأکید بر اینکه این اکادمی مشترک در راستای توافقنامه همکاری میان دو مجموعه در منطقه بینالمللی نوآوری ایران برای آموزش کشورهای اسلامی و بهرهمندی از تجربیات تأسیس شده است، افزود: این آکادمی مأموریت دارد با مشارکت پارک فناوری پردیس، دورههای آموزشی منظم و تخصصی برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار کند. نخستین دوره آموزشی نیز با تمرکز بر هوش مصنوعی برگزار خواهد شد و در ادامه، دورههای متنوع دیگری در حوزههای نوآوری و فناوری برگزار میشود.
وی همچنین به تجربه خود بهعنوان یکی از برگزیدگان پیشین جایزه مصطفی (ص) اشاره کرد و گفت: حضور در پارک فناوری پردیس و مشاهده ظرفیتهای آن نشان میدهد که ایران توانسته الگویی موفق از توسعه علمی و فناورانه ارائه دهد. ما امیدواریم این تجربه ارزشمند از طریق آکادمی فناوری مشترک به دیگر کشورهای اسلامی نیز منتقل شود.
دبیرکل کامستک در پایان خاطرنشان کرد: پارک فناوری پردیس با زیرساختها و شبکه گستردهای که ایجاد کرده، نقشمحوری در ارتقای همکاریهای علمی جهان اسلام دارد و افتتاح آکادمی فناوری مشترک در این منطقه، نقطه عطفی در مسیر توسعه مشترک علمی و فناورانه خواهد بود.
