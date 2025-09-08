خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ مهدی بخشی سورکی*: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ با تأکید بر اهمیت بازنمایی واقعیت‌های کشور، یک پیام روشن و راهبردی برای تمامی فعالان عرصه رسانه‌ای و مدیریتی کشور داشتند و فرمودند: «قوّتهایی داریم، توانایی‌هایی داریم، کارهایی شده، تلاش‌هایی شده؛ اینها را روایت کنیم و به مردم بگوییم هم مطبوعات در این زمینه مسئولند، هم صداوسیما مسئول است، و بیش از همه خود مسئولان دولتی مسئولند که وقتی جلوی مردم پشت آن بلندگو قرار می‌گیرند، راوی ضعف و ناتوانی و ناامیدی و مانند اینها نباشند.»

این سخن، بیش از یک توصیه صرف، یک نقشه راه برای مقابله با چالش‌های رسانه‌ای و اجتماعی امروز است.

امروز کشور ما در یک جنگ روایت‌ها قرار دارد جنگی که نه با تجهیزات نظامی، بلکه با ابزار رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و عملیات روانی دشمنان در جریان است.

دشمن تلاش می‌کند با بزرگنمایی مشکلات، برجسته‌کردن ناکامی‌ها و ایجاد ناامیدی، تصویر ایران اسلامی را در افکار عمومی داخلی و جهانی مخدوش کند.

در چنین فضایی، سکوت یا روایت ناقص، خود فرصتی برای دشمن است تا خلأهای اطلاع‌رسانی را وارونه پر کند.

رسانه‌ها در این میدان، خط مقدم هستند، وظیفه آنها نه تنها اطلاع‌رسانی دقیق، بلکه روایتگری واقع‌بینانه و امیدبخش است.

تمرکز صرف بر مشکلات بدون بیان دستاوردها و تلاش‌های انجام‌شده، هم افکار عمومی را تضعیف می‌کند و هم موجب القای حس ناتوانی وناکارآمدی در جامعه می‌شود.

رسانه‌ها باید با تحلیل درست، گزارش‌های مستند و روایت‌های جذاب، موفقیت‌ها و ظرفیت‌های کشور را برجسته کنند و در کنار آن، کاستی‌ها را با پیشنهاد راهکار و امیدآفرینی همراه سازند.

مسئولان ارشد و مدیران در قوای سه گانه و در سطوح مختلف نیز نقش بی‌بدیلی در این جبهه دارند و وقتی پای تریبون قرار می‌گیرند یا با مردم سخن می‌گویند، باید زبان امید و توانمندی باشند.

شفافیت در بیان مشکلات و چالش‌ها لازم است، اما تمرکز بر ضعف‌ها و ناامیدی، تصویر کلان کشور را مخدوش می‌کند.

همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، مدیران باید راوی اقدامات، تلاش‌ها و ظرفیت‌های کشور باشند تا افکار عمومی با واقعیت‌های مثبت هم مواجه شود و انگیزه برای مشارکت و همکاری عمومی تقویت گردد.

روابط عمومی‌ها به عنوان پل میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و مردم، نقش مکمل و حیاتی در این عرصه دارند و آنها باید با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی و زبان خلاقانه، دستاوردهای کوچک و بزرگ کشور را روایت کنند و اعتماد عمومی را تقویت کنند.

این کار علاوه بر ایجاد امید، زمینه‌ساز اصلاح و توسعه است و مانع از تسلط روایت‌های منفی و تحریف شده می‌شود.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند یک جبهه واحد روایتگری است؛ جبهه‌ای که رسانه‌ها، مدیران، مسئولان و روابط عمومی‌ها در آن هم‌صدا شوند و موفقیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ملت ایران را به‌صورت مستند و اثرگذار روایت کنند.

این جبهه، نه یک گزینه بلکه یک ضرورت ملی است که می‌تواند روحیه اجتماعی را تقویت کند، سرمایه اعتماد عمومی را افزایش دهد و با جنگ روایت‌ها مقابله نماید.

*فعال رسانه‌ای و رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم