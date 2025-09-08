امر به معروف معامله معنوی با خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر گرجی عصر دوشنبه در نشست کمیته فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان، این فریضه را از مهمترین و بنیادیترین آموزههای دین مبین اسلام دانست و اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر جایگاهی ویژه در سبک زندگی اسلامی دارد و بیتوجهی به آن، جامعه را از مسیر حق دور میکند.
وی با یادآوری فرمایشی از مقام معظم رهبری درباره شهادت عنوان کرد: رهبر انقلاب تعبیر زیبایی دارند و میفرمایند «شهادت مرگ تاجرانه است»؛ به این معنا که مؤمن جان خود را با خدا معامله میکند. در حقیقت اگر سعادت شهادت نصیب انسان شود، این نهایت معامله پرمنفعت با بهترین خریدار یعنی پروردگار متعال خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با مقایسه این مفهوم با فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: این دو مقوله در ارزش معنوی مشترکاند؛ کسی که در مسیر انجام این وظیفه الهی گام برمیدارد، در حال معاملهای ارزشمند با خداوند است.
گرجی با نقل قولی از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: ایشان میفرمایند «امر به معروف و نهی از منکر دریای پهناوری است که بهتنهایی اقیانوس تمام خوبیها را در بر دارد». این کلام نشاندهنده عظمت و گستردگی اثرات این فریضه در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است.
وی در پایان خطاب به اعضای کمیته فرهنگی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر یعنی زندگی تاجرانه؛ خوش به حال شما که به عنوان رابطان، دبیران و خادمان این وظیفه الهی فعالیت میکنید، چرا که در حقیقت خادم سبک زندگی تاجرانه هستید.
نظر شما