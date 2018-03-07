به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدیاری عصر سه شنبه در کارگاه ارتقا سطح سلامت روان و توسعه مهارت های معنوی و زندگی سربازان وظیفه زندان‌های استان همدان گفت: انضباط به معنی سعی تمام در حفظ چیزی است که در اصطلاح نظامی جلوگیری از هرج و مرج و پیروی کامل از دستورهای نظامی و آراستگی ظاهر تعبیر می شود.

وی در ادامه به انضباط معنوی اشاره کرد و ادامه داد: انضباط در لغت به معنی باطن و واقعیت در مقابل صورت و ظاهر است که در اینجا به معنی ارزش های والای انسانی و اسلامی است.

وی عنوان کرد: انضباط معنوی شامل ایمان و توکل به خدا، تقوی، شجاعت، صبر، صداقت، ایثار، وفای به عهد، اطاعت پذیری و اخلاص است.

مدیر کل زندان های همدان با تاکید بر انضباط معنوی سربازان وظیفه عنوان کرد: هرچه به آموزه های دینی نزدیک باشیم در زندگی شخصی و انتظامی موفق تر خواهیم بود.

محمد یاری از فرماندهان یگان حفاظت زندان های استان خواستار توجه ویژه به سربازان وظیفه، مهربانی و محبت، اجابت خواسته های معقول و مشروع، اکرام و تشویق سربازان وظیفه شد.

مدیر کل زندان های همدان یادآور شد: آموزش های معنوی، هدایتی و ارشادی سربازان وظیفه باید در راس فرماندهان یگان باشد و بهره گیری از آن ها باید به صورت دستورالعمل در راس راهکارهای اجرایی فرماندهان باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نظم و همدلی را یکی دیگر از نکات مهم برای سربازان وظیفه عنوان کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان نیز با اشاره به فریضه امر به معروف و نهی از منکر خطاب به سربازان وظیفه گفت: شما جوانان ذهن پویایی دارید و با توجه به شرایط امروز، دنیا یک دهکده بزرگ شده و این فریضه برای جوانان قابل پذیرش نیست.

محمدجعفر شهبازی افزود: امر به معروف و نهی از منکر به فرموده حضرت علی (ع) اگر در جامعه ای ترک شود ارازل و اوباش در آن جامعه حاکم خواهد شد و دعای نیکان مستجاب نمی شود.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر رمز حیات و بقای ما از لحاظ سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی و اقتصادی است و اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ای تعطیل شود دچار مشکل و چالش خواهیم شد.

شهبازی عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر دوست داشتن همدیگر و کمک کردن به یکدیگر است و این کار باید متواضعانه، دلسوزانه و با لطافت و خوشرویی و با ظرافت و بدون کینه و قصد انتقام جویی و بدون خرد کردن شخصیت دیگران انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: این قانون امر به معروف و نهی از منکر نسبت به رفتارهای علنی ما است و ما حق تحقیق و تجسس در امور خصوصی مردم را به اسم امر به معروف و نهی از منکر نداریم.