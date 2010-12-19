بی تفاوتی نسبت به فریضه امر به معروف توجیهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام و المسلمین اکبر بیگلری در همایش معتمدین امر به معروف و نهی از منکر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان افزود: در حکومت اسلامی همه با هر عنوان و هر مسئولیتی،در هر مکان و موقعیتی باید نسبت به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.

وی با بیان فلسفه قیام عظیم عاشورا و فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر افزود: هدف حضرت امام حسین (ع) از قیام عاشورا اصلاح دین امت جدش حضرت رسول اکرم (ص) و زنده نگه داشتن اسلام ناب محمدی (ص) و احیای امر به معروف و نهی از منکر بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان نیز گفت: اجرای فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر در این نهاد با هدف سالم سازی فضای اداری و زندگی مددجویان بسیار ضروری است.

مهدی فضلی افزود: در حال حاضر 45 معتمد و 15 شورای امر به معروف و نهی از منکر در استان همدان و در دفاتر این نهاد در موضوع امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می کنند.