به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح زارعی عصر دوشنبه با اشاره به برگزاری نخستین پویش ملی دانشآموزان در بزرگداشت رئیسجمهور شهید، اظهار کرد: این برنامه با عنوان «رئیسی عزیز» و با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید ابراهیم رئیسی در سراسر کشور اجرا میشود.
وی افزود: از دیگر اهداف این پویش، سازماندهی دانشآموزان در ایام نخستین سالگرد این شهید و ایفای نقش فعال آنان در فضای مجازی و مدارس است.
زارعی تصریح کرد: پویش «رئیسی عزیز» در سه قالب صوتی، تصویری و مکتوب برگزار میشود و بخش ویژه آن شامل تولید ویدئوهای ۶۰ ثانیهای، محتوای ویدئویی با هوش مصنوعی، طراحی پوسترهای نمایشگاهی و تولید پادکست است. دانشآموزان میتوانند آثار خود را در این زمینه تولید و ارائه کنند.
مسئول دبیرخانه رسانش با بیان اینکه مخاطبان این پویش، دانشآموزان متوسطه اول و دوم، بهویژه پایههای نهم تا دوازدهم از سراسر کشور هستند، گفت: در طول اجرای پویش، چندین جلسه آنلاین با حضور دوستان و نزدیکان شهید ابراهیم رئیسی برگزار خواهد شد تا شرکتکنندگان بیشتر با ابعاد شخصیتی ایشان آشنا شوند و بتوانند آثار دقیقتر و غنیتری تولید کنند.
وی در پایان اعلام کرد: علاقهمندان میتوانند از اول تا سیویکم اردیبهشتماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی رسانش به نشانی Resaanesh.ir آثار رسانهای خود را ثبت کنند.
