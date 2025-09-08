  1. استانها
  2. همدان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

اولین پویش ملی دانش‌آموزی «رئیسی عزیز» برگزار می‌شود

همدان- مسئول دبیرخانه رسانش از آغاز اولین پویش ملی دانش‌آموزی «رئیسی عزیز» در بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح زارعی عصر دوشنبه با اشاره به برگزاری نخستین پویش ملی دانش‌آموزان در بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید، اظهار کرد: این برنامه با عنوان «رئیسی عزیز» و با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید ابراهیم رئیسی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: از دیگر اهداف این پویش، سازماندهی دانش‌آموزان در ایام نخستین سالگرد این شهید و ایفای نقش فعال آنان در فضای مجازی و مدارس است.

زارعی تصریح کرد: پویش «رئیسی عزیز» در سه قالب صوتی، تصویری و مکتوب برگزار می‌شود و بخش ویژه آن شامل تولید ویدئوهای ۶۰ ثانیه‌ای، محتوای ویدئویی با هوش مصنوعی، طراحی پوسترهای نمایشگاهی و تولید پادکست است. دانش‌آموزان می‌توانند آثار خود را در این زمینه تولید و ارائه کنند.

مسئول دبیرخانه رسانش با بیان اینکه مخاطبان این پویش، دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم، به‌ویژه پایه‌های نهم تا دوازدهم از سراسر کشور هستند، گفت: در طول اجرای پویش، چندین جلسه آنلاین با حضور دوستان و نزدیکان شهید ابراهیم رئیسی برگزار خواهد شد تا شرکت‌کنندگان بیشتر با ابعاد شخصیتی ایشان آشنا شوند و بتوانند آثار دقیق‌تر و غنی‌تری تولید کنند.

وی در پایان اعلام کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از اول تا سی‌ویکم اردیبهشت‌ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی رسانش به نشانی Resaanesh.ir آثار رسانه‌ای خود را ثبت کنند.

