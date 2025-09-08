  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

بازیکن پرسپولیس روی نیمکت؛ دروازه‌بان مغضوب گل محمدی در ترکیب ازبکستان

ترکیب تیم ملی فوتبال ازبکستان برای دیدار با ایران در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ امروز دوشنبه ۱۷ شهریور و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند به مصاف هم می‌روند.

اتکیر یوسوپوف که در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر تبدیل به نیمکت نشین حامد لک در تیم فولاد خوزستان شده است در این بازی از ابتدا در درون دروازه ازبکستان قرار گرفته است. همچنین اودیل جان خامروبکوف هافبک تراکتور هم در ترکیب اصلی قرار دارد.

اوستون ارونوف وینگر پرسپولیس هم روی نیمکت قرار گرفته است. همچنین در تصویر منتشر شده توسط فدراسیون فوتبال ازبکستان عکس خامروبکوف بازیکن تیم تراکتور تبریز دیده می شود.

