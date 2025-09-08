به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران امروز دوشنبه ۱۷ شهریور در حساس‌ترین دیدار خود در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به مصاف تیم ملی ازبکستان می‌رود. این دیدار از ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند برگزار خواهد شد و بدون شک مهم‌ترین بازی این دوره از مسابقات محسوب می‌شود.

ایران و ازبکستان در سال‌های اخیر بارها در رقابت‌های مختلف به مصاف یکدیگر رفته‌اند و تجربه‌ای نزدیک و پرهیجان را رقم زده‌اند. شاگردان امیر قلعه‌نویی در دوره نخست تورنمنت کافا، دو سال پیش، موفق شدند در مقابل همین تیم ملی ازبکستان به پیروزی برسند و عنوان قهرمانی را به دست آورند؛ نتیجه‌ای که حالا باعث شده هواداران و بازیکنان ایران با انگیزه‌ای مضاعف برای تکرار این موفقیت پا به میدان بگذارند.

در سوی مقابل، ازبکستانی‌ها نیز با هدف جبران شکست گذشته و کسب موفقیت در خانه، آماده رویارویی با شاگردان قلعه‌نویی هستند. این تیم قصد دارد با استفاده از حمایت تماشاگران پرشور خود، فشار حداکثری روی ایران ایجاد کرده و انتقام دوره قبل را بگیرد.

با توجه به حساسیت بالای این دیدار و تقابل دو تیم قدرتمند آسیایی، بازی امروز نه تنها برای کسب عنوان قهرمانی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند معیاری مهم برای ارزیابی آمادگی دو تیم در آستانه مسابقات بین‌المللی آینده باشد.

مصاف با ازبکستان می‌تواند یک ارزیابی مناسب برای فوتبال ملی ایران است

عباس چمنیان کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار امروز تیم ملی ایران و ازبکستان اظهار داشت: این مسابقه شاید مهم‌ترین بازی ما در این تورنمنت باشد. از یک طرف باکیفیت‌ترین بازی تیم ملی خواهد بود و از سوی دیگر حکم فینال را دارد. به هر حال حساسیت‌های ویژه‌ای که در فینال هر تورنمنت وجود دارد در این مسابقه هم دیده می‌شود. تیم ملی ازبکستان با توجه به کیفیت فوتبالش در سال‌های اخیر همواره حریفی دندان‌گیر برای ایران بوده و بارها موفق شده برای ما دردسر ایجاد کند. به نظر من این بازی فوق‌العاده مهم است و می‌تواند یک ارزیابی مناسب برای فوتبال ملی ما باشد. فارغ از نتیجه، قهرمانی در این تورنمنت می‌تواند برای فوتبال ایران اعتباری به همراه داشته باشد اما مهم‌تر از آن درس‌هایی است که از این مسابقات و به‌ویژه این بازی پایانی می‌توان گرفت.

او ادامه داد: به اعتقاد من هر تورنمنت و هر دیدار تدارکاتی بیشتر از اینکه نقاط قوت را به نمایش بگذارد، فرصت خوبی است برای شناسایی ضعف‌ها و چالش‌ها. همین موضوع می‌تواند کمک بزرگی به کادر فنی و بازیکنان باشد تا در فاصله باقی‌مانده تا تورنمنت‌های مهم، ضعف‌ها را به حداقل برسانیم و با کیفیت بالاتری در جام جهانی شرکت کنیم.

جوانگرایی یک نیاز فوتبالی در کشورمان است

چمنیان درباره موضوع جوانگرایی نیز توضیح داد: جوانگرایی در تیم ملی بیش از آنکه یک انتخاب باشد، یک نیاز فوتبالی است. پارامترهای فوتبال امروز نشان می‌دهد که یک بازیکن باید توانایی انجام ۶۰ تا ۷۰ مسابقه در طول یک سال را داشته باشد. چنین فشاری برای بازیکنان پا به سن گذاشته دشوار است و به همین دلیل بسیاری از تیم‌های بزرگ دنیا در تورنمنت‌های معتبر به سمت بازیکنان جوان رفته‌اند. میزان دوندگی، نیازهای فیزیولوژیکی و حتی انگیزه بازیکنان تغییر کرده و بازیکنی موفق است که بتواند از نظر جسمی، روحی و روانی و انگیزشی پاسخگوی این فشارها باشد.

بازیکنان ملی باید سریع‌تر از دیگر بازیکنان خودشان را هماهنگ کنند

وی افزود: از طرفی باید توجه داشت تیم ملی مثل باشگاه نیست که بازیکنان دائماً در اختیار کادر فنی باشند. اردوهای ملی کوتاه است و هماهنگی بازیکنان اهمیت بالایی دارد. بازیکنان دعوت‌شده به تیم ملی باید از ابتدا پارامترهای لازم برای بازی‌های بین‌المللی را داشته باشند؛ از تاکتیک‌پذیری گرفته تا آمادگی بدنی و فیزیولوژیکی. حتی اگر زمان تمرین کوتاه باشد، بازیکن باید بتواند خودش را سریع با مدل بازی تیم ملی هماهنگ کند.

این کارشناس فوتبال یادآور شد: البته اردوی چند روزه قبل از این تورنمنت بد نبود و تا حدی به هماهنگی بازیکنان جدید کمک کرد. اما باید بپذیریم که تغییر نسل و جوانگرایی یک شبه رخ نمی‌دهد و نیازمند صبر و حوصله است. مهم‌ترین نکته این است که هارمونی و هماهنگی تیم در زمین شکل بگیرد.

ساختار دفاعی ضعف همیشگی فوتبال ایران

چمنیان با اشاره به ساختار دفاعی تیم ملی گفت: یکی از ضعف‌های همیشگی فوتبال ما در تورنمنت‌های بزرگ، ساختار دفاعی بوده است. این موضوع فقط به خط دفاعی محدود نمی‌شود بلکه تمام تیم باید در کارهای دفاعی مشارکت داشته باشد. در عین حال در خط حمله بازیکنان خلاق و باکیفیتی داریم که توانسته‌اند آمار گلزنی خوبی از خود به جا بگذارند. هشت گل زده در این تورنمنت آمار قابل توجهی است، هرچند که حریفان قدرتمندی مقابل ما نبودند.

او در پایان تصریح کرد: همه می‌دانیم که فوتبال فقط به نتیجه محدود نمی‌شود و بخشی از لذت آن در زیبایی بازی است. این موضوع نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا اهمیت دارد. با این حال تیم ملی ما هنوز تا رسیدن به یک بازی زیبا و باکیفیت فاصله دارد. امیدوارم در فرصت باقی‌مانده تا جام جهانی، تیم ملی هم در بخش حمله و به‌ویژه در ساختار دفاعی به هماهنگی و کیفیت بهتری برسد. فراموش نکنیم که جام جهانی جای بهترین‌هاست و ما باید در برابر رقبای قدرتمند آماده باشیم.