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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

مغانلو یک رکورد را پس از ۱۶ سال در الاتحاد کلبا تکرار کرد

مغانلو یک رکورد را پس از ۱۶ سال در الاتحاد کلبا تکرار کرد

مهاجم ایرانی تیم فوتبال الاتحاد کلبا پس از ۱۶ سال یک رکورد را در این تیم تکرار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الاتحاد کلبا و الوصل در هفته دوازدهم لیگ ادنوک امارات روز گذشته (چهارشنبه ۱۷ دی) به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

شهریار مغانلو مهاجم ایرانی الاتحاد کلبا در این بازی درخشید و موفق شد هر دو گل تیم خود را به ثمر برساند. مغانلو در شرایطی موفق به گلزنی شد که از دقیقه ۵۷ و به جای محمدمهدی محبی یکی دیگر از بازیکنان ایرانی الاتحاد کلبا برای تیم خود وارد زمین شده بود.

در همین رابطه یکی از صفحات مجازی اخبار فوتبال امارات اعلام کرد: شهریار مغانلو، دومین بازیکن ذخیره‌ای است که پس از ابراهیم مراد در سال ۲۰۱۰ مقابل الجزیره، در بازی لیگ برای الاتحاد کلبا دو گل به ثمر رساند.

مغانلو یک رکورد را پس از ۱۶ سال در الاتحاد کلبا تکرار کرد

به این ترتیب مهاجم کشورمان پس از ۱۶ سال موفق شد یک رکورد را بار دیگر برای تیم الاتحاد کلبا تکرار کند.

کد مطلب 6717627

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