نظر کارشناس داوری درمورد اتفاقات جنجالی و مشکوک دیدار ایران و ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستانی در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ امروز دوشنبه ۱۷ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با برتری یک بر صفر ازبک ها به پایان رسید.

نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با قضاوت نورزاد عبد کارتیف داور قرقیزستان در این دیدار اظهار داشت: در نیمه اول قضاوت خوبی داشت و اخراج آریا یوسفی صحیح بود. در نیمه دوم دو صحنه بحث برانگیز رخ داد.

او ادامه داد: خطای دروازه‌بان ازبکستان روی محمدحسین کنعانی‌زادگان مشهود بود و بازیکن ایران پیش از برخورد به دروازه‌بان حریف مرتکب خطا نشد و داور باید پنالتی می‌گرفت اما نمی دانم چرا نظر خود را عوض کرد.

کارشناس داوری در خصوص خطای مدافع ازبکستان روی مهدی طارمی گفت: در آن صحنه از همان ابتدا داور باید کارت زرد به مدافع می‌داد و اخراج مستقیم اشتباه بود که البته پس از بازبینی توسط VAR تصمیم خود را اصلاح کرد.

رودنیل در رابطه با پنالتی گرفته شده به سود ازبکستان گفت: پیش از ورود ارونوف به محوطه جریمه این بازیکن روی طارمی مرتکب خطا شد و داور باید خطای وینگر ازبکستان را می‌گرفت اما صحنه پنالتی درست بود و آقاسی پای ارونوف را زد.