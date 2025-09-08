آرزوی موفقیت ساپینتو برای تیم ملی فوتبال ایران در فینال کافا + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در دیدار فینال کافا ۲۰۲۵ امروز دوشنبه ۱۷ شهریور و از ساعت ۱۸ با قضاوت نورزاد عبدی کارتیف از قرقیزستان و در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند رو در روی هم قرار می‌گیرند.

ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم استقلال در آستانه برگزاری این بازی با انتشار پیامی برای تیم ملی ایران در این دیدار آرزوی موفقیت کرد. ساپینتو در متن پیام خود نوشت: «می‌دانم فوتبال در ایران چه جایگاه مهمی دارد و به همین خاطر، صمیمانه برای تیم ملی ایران در فینال تورنمنت کافا آرزوی موفقیت دارم. همچنین بهترین آرزوها را برای کادر فنی و بازیکنان ایران در مسیر رسیدن به جام جهانی می‌کنم.»