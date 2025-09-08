به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بینالمللی «چالشهای توفانهای شن و گرد و غبار در شهرها؛ راهبردهایی برای تابآوری و پایداری» با حضور شهرداران و نمایندگان چند کلانشهر ایران به میزبانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با همکاری مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران و دبیرخانه کلانشهرهای آسیایی برگزار شد.
در این نشست مصطفی محقق هماهنگکننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم)، بر ضرورت تدوین و اجرای طرحهای جامع علمی برای کنترل گرد و غبار در سطح جهان، ایران و به ویژه تهران تأکید کرد.
وی گفت: باید با بهرهگیری از نظرات اندیشمندان و متخصصان، یک برنامه جامع و کاربردی برای مهار این پدیده طراحی شود و مرکز بینالمللی اپدیم نیز از آن حمایت خواهد کرد.
همچنین افشین کلانتری، مدیر دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران (UN-HABITAT)، ضمن قدردانی از شهرداری تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران برای برگزاری این رویداد، رویکرد شهرداری تهران در حوزه تابآوری شهری را «عملگرایانه و جدی» توصیف کرد.
کلانتری با اشاره به همکاریهای مشترک در زمینه ارتقای تابآوری شهری گفت: برنامه جامعی که برای تهران در حال تدوین و اجراست، ظرفیت آن را دارد که بهعنوان الگویی برای دیگر کلانشهرهای ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان پیشنهاد داد: مجمع شهرداران آسیایی این نشست را به صورت تجربهنگاری تدوین و در سطح منطقه و جهان منتشر کند تا علاوه بر ایجاد اجماع جهانی، بستری برای ارائه یک طرح کارآمد در مقابله با گرد و غبار فراهم شود.
