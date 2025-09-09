در جلسه شهرداران تهران و کوالالامپور چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگوی مجازی با میمونا شریف، شهردار کوالالامپور بر لزوم نقش آفرینی فعال مجامع شهری و دولتهای محلی در بحرانهای فرامنطقهای از جمله نسل کشی در غزه شد.
در این جلسه که روز ۱۷ شهریورماه به صورت مجازی انجام شد، علیرضا زاکانی ضمن اشاره به پیشینه همکاریهای بین تهران و کوالالامپور و شباهتهای فرهنگی دو ملت، بر ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریها در تمام زمینههای مدیریت شهری تأکید کرده و برای تبادل تجارب در زمینه چالشهای مشترک اعلام آمادگی کرد.
وی همچنین به سیاستهای تحول مدیریت شهری در این دوره اشاره کرده و «توسعه پایدار»، «خدمت رسانی گسترده»، «حکمرانی مشارکتی» و «هوشمندسازی» را از جمله مهمترین محورهای آن برشمرد.
شهردار تهران مهمترین هدف این سیاستها را بهبود شرایط زیست پذیری تهران، افزایش مشارکت مردمی در مدیریت شهر و از سوی دیگر افزایش مشارکت شهرداری در رفع چالشهای شهروندان عنوان کرد و توسعه حمل و نقل برقی، پروژه «من شهردارم»، رویداد «قهرمان شهر» و بازسازی مناطق شهری آسیب دیده در حمله رژیم صهیونیستی را از جمله مهم. ترین نمونههای آنها برشمرد.
خانم میمونا شریف شهردار کوالالامپور نیز ضمن استقبال از به اشتراک گذاری تجارب و دستاوردهای دو شهر در زمینه مدیریت و مبارزه با چالشها، تأکید کرد در دوره مسئولیت خود هدف توسعه پایدار را دنبال میکند و در این راستا پایداری شهری، ارتباطات و همکاریهای بین شهری و فراملی، آموزش و استفاده از تجارب موفق را اولویت کار خود قرار داده است.
شهرداران تهران و کوالالامپور با تأکید بر اشتراکات مسیر و اهداف مدیریت شهری، خواستار افزایش مشارکتها و همکاریها شدند که از آن جمله میتوان به تفاهمنامه خواهرخواندگی اشاره کرد.
شهردار تهران همچنین به ظرفیت موجود دو شهر برای ایفای نقش فعال در سطح منطقهای و بین المللی اشاره کرده و افزود: سازمانهای بینالمللی و مجامع شهری باید به شدت این فجایع انسانی را در غزه محکوم کرده و از مانع تکرار چنین فجایعی در آینده شوند.
وی همچنین از شهردار کوالالامپور برای شرکت در اجلاس شهری تهران که قرار است در آذرماه سال جاری برگزار شود، دعوت به عمل آورد.
