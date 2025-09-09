صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سهشنبه، ۱۸ شهریور) و فردا (چهارشنبه، ۱۹ شهریور) پدیده بارشی در کشور انتظار نمیرود.
وی افزود: روز پنجشنبه (۲۰ شهریور) در شمال آذربایجان غربی و شرقی و استان اردبیل بارشهای رگباری رخ میدهد و روز جمعه (۲۱ شهریور) علاوه بر این مناطق، استانهای ساحلی خزر و خراسان شمالی نیز شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت خواهند بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی هواشناسی با اشاره به شرایط جوی شرق کشور بیان کرد: در پنج روز آینده در شرق کشور بهویژه منطقه زابل و همچنین استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و پدیده گردوخاک پیشبینی میشود.
ضیائیان ادامه داد: امروز سهشنبه، ۱۸ شهریور و فردا چهارشنبه، ۱۹ شهریور شاهد افزایش محسوس دما خواهیم بود که این گرمای نامتعارف میتواند رکورد جدیدی برای این موقع از سال به ثبت برساند.
وی تاکید کرد: از روز جمعه (۲۱ شهریور) کاهش دما و خنکی هوا به ویژه در نیمه غربی کشور آغاز میشود، اما در نیمه شرقی برای چند روز همچنان با گرمای غیرمعمول مواجه خواهیم بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به وضعیت هوای تهران گفت: آسمان تهران امروز (سهشنبه، ۱۸ شهریور) صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش باد، وزش باد شدید و پدیده گردوخاک پیشبینی میشود. بیشینه دمای امروز تهران ۳۸ و کمینه آن ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.
نظر شما