به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین طی این مدت در بعضی ساعت‌ها در بخش‌های جنوبی و غربی استان احتمال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا و دید موقت دور از انتظار نیست.

در این مدت گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده در ارتفاعات شرقی استان به‌ویژه طی دوشنبه (۱۷ شهریور) مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (یکشنبه، ۱۶ شهریور) صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و روز دوشنبه (۱۷ شهریور) صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.