در روزهای آخر تابستان بارش باران پیش‌بینی می‌شود

امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری هوای کشور اعلام کرد: امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد و در ارتفاعات زاگرس شمالی افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود.

به تدریج با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان و سواحل مازندران، ابرناکی بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد و دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.

فردا جمعه ۲۱ شهریور در سواحل دریای خزر خراسان شمالی و ارتفاعات البرز این وضعیت ادامه خواهد داشت. همچنین طی دو روز اخیر در نوار شمالی کشور وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می‌رود، شنبه ۲۲ شهریور گستره بارش در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران و یکشنبه علاوه بر این مناطق در دامنه‌های جنوبی البرز شامل شمال استان‌های زنجان، قزوین و البرز نیز افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

در پنج روز آینده به ویژه ساعات بعد از ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان شرق هرمزگان و جنوب کرمان نیز افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد. همچنین در شمال شرق، شرق و مرکز کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت تا یکشنبه دریای خزر و در ۳ روز آینده شرق خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج هستند.

فاطمه امیر احمدی

