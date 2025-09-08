به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) بارندگی‌ها همچنان در سواحل دریای خزر به ویژه استان گیلان ادامه دارد و هشدارهای لازم برای این مناطق کماکان برقرار است.

وی افزود: در جنوب کشور به ویژه شرق استان هرمزگان و جنوب استان فارس رگبارهای شدید به صورت نقطه‌ای و محلی طی ساعات بعد از ظهر پیش‌بینی شده است.

اصغری با اشاره به خراسان رضوی گفت: هشدارهای لازم درباره گرد و غبار صادر شده است و توصیه می‌کنیم افرادی که در فضای باز حضور دارند، از ماسک استفاده کنند.استان‌های جنوبی و شمالی سیستان و بلوچستان نیز شاهد گرد و غبار مهاجر از عراق و مناطق استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان خواهند بود.

وی بیان کرد: در روزهای سه‌شنبه (۱۸ شهریور) و چهارشنبه (۱۹ شهریور) شاهد افزایش محسوس دما خواهیم بود که این گرمای نامتعارف می‌تواند رکورد جدیدی برای این موقع از سال به ثبت برساند.

این کارشناس هواشناسی در پایان تاکید کرد: از روز پنجشنبه (۲۰ شهریور) کاهش دما و خنکی هوا به ویژه در نیمه غربی کشور آغاز می‌شود، اما در نیمه شرقی برای چند روز همچنان با گرمای غیرمعمول مواجه خواهیم بود.