تداوم کاهش دما در اصفهان؛ ایستگاه خور گرمای ۴۴ درجه را ثبت کرد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند کاهشی دمای هوای اصفهان ادامه دارد و طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس در نقاط مختلف استان افت دما خواهیم داشت.

به گفته وی، بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات پیش رو بین ۳۷ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خواهند بود.

معتمدی افزود: طی پنج روز آینده آسمان استان صاف در برخی نقاط غبار آلود، در ساعات عصر و شب افزایش ابر و افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، در نیمه شرقی استان احتمال خیزش گردوخاک موقتی نیز وجود دارد.