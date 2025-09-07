  1. اقتصاد
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۲۰

پیش‌بینی هواشناسی ۱۶ شهریور؛ باران و وزش باد شدید در راه شمال کشور

پیش‌بینی هواشناسی ۱۶ شهریور؛ باران و وزش باد شدید در راه شمال کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور) در استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و مازندران رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق پیش‌بینی شده است.

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور) و فردا (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی، وزش باد و رگبار باران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات البرز واقع در شرق مازندران و گلستان نیز وقوع رگبار پراکنده مورد انتظار است. همچنین طی سه روز آینده، وزش باد در نوار شرقی، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز تداوم خواهد داشت و در برخی ساعات در شرق کشور به ویژه منطقه زابل، خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

ضیائیان ادامه داد: از روز سه‌شنبه (۱۸ شهریور) و چهارشنبه (۱۹ شهریور) از شدت وزش باد در نیمه شرقی کشور کاسته می‌شود و در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار برقرار خواهد بود.

وی تصریح کرد: در سواحل دریای خزر طی این مدت افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: بر اساس هشدار زرد هواشناسی، امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور) در گیلان، مرکز و جنوب اردبیل، ارتفاعات دامنه هرمزگان و جنوب فارس و فردا (دوشنبه ۱۷ شهریور) در گیلان، مازندران، نوار شرقی اردبیل، جنوب فارس و ارتفاعات و دامنه‌های هرمزگان، وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت محتمل است.

ضیائیان بیان کرد: در نواحی مستعد احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد و در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: از اثرات این شرایط جوی می‌توان به لغزندگی جاده‌ها، احتمال جاری شدن روان‌آب و طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های سبک و صنعت کشاورزی اشاره کرد.

وی با اشاره به وضعیت هوای پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۱۶ شهریور) صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و در برخی ساعات با افزایش باد پیش‌بینی می‌شود. به گفته وی، دمای تهران در این روز بین ۲۴ تا ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

کد خبر 6581799
زهره آقاجانی

