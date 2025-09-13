  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

۵ روز ناپایداری جوی در ایران؛ رگبار باران و کاهش دما در راه شمال کشور

۵ روز ناپایداری جوی در ایران؛ رگبار باران و کاهش دما در راه شمال کشور

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از تداوم ناپایداری‌های جوی در بخش‌های مختلف کشور طی پنج روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی پنج روز آینده در استان اردبیل، استان‌های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و برخی نقاط آذربایجان شرقی، همچنین از شنبه تا دوشنبه علاوه بر مناطق ذکر شده در بخش‌هایی از استان خراسان شمالی، در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات آذربایجان شرقی احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، شدت بارش‌ها امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) در استان گیلان و روز یکشنبه (۲۳ شهریور) در استان‌های گیلان و مازندران خواهد بود. همچنین در نوار شمالی کشور تا روز یکشنبه کاهش محسوس دما رخ می‌دهد.

علاوه بر این، در پنج روز آینده در جنوب سیستان‌وبلوچستان، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، برخی نقاط استان‌های هرمزگان و فارس به‌ویژه در ساعات بعدازظهر رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش‌بینی شده است.

تا روز دوشنبه (۲۴ شهریور) نیز در شمال‌شرق، شرق، مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، غرب و جنوب‌غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست. همچنین دریای خزر تا روز دوشنبه و خلیج‌فارس و تنگه هرمز در روز شنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6587913
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها