۵ روز ناپایداری جوی در ایران؛ رگبار باران و کاهش دما در راه شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، طی پنج روز آینده در استان اردبیل، استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و برخی نقاط آذربایجان شرقی، همچنین از شنبه تا دوشنبه علاوه بر مناطق ذکر شده در بخشهایی از استان خراسان شمالی، در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات آذربایجان شرقی احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
بر اساس پیشبینیها، شدت بارشها امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) در استان گیلان و روز یکشنبه (۲۳ شهریور) در استانهای گیلان و مازندران خواهد بود. همچنین در نوار شمالی کشور تا روز یکشنبه کاهش محسوس دما رخ میدهد.
علاوه بر این، در پنج روز آینده در جنوب سیستانوبلوچستان، جنوب و جنوبغرب کرمان، برخی نقاط استانهای هرمزگان و فارس بهویژه در ساعات بعدازظهر رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیشبینی شده است.
تا روز دوشنبه (۲۴ شهریور) نیز در شمالشرق، شرق، مرکز، استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، غرب و جنوبغرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست. همچنین دریای خزر تا روز دوشنبه و خلیجفارس و تنگه هرمز در روز شنبه مواج پیشبینی میشود.
