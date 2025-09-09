وزش باد نسبتاً شدید در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از امروز جوی نسبتاً پایدار در اکثر نقاط استان سمنان حاکم خواهد بود اما شاهد وزش باد نسبتاً شدید در این استان هستیم. این بادها به خصوص در نیمه شمالی و مرکزی استان خواهد بود.
سازمان هواشناسی اعلام کرده که بر اساس نقشههای پیش یابی، سرعت وزش باد در ساعات بعد از ظهر و شب بیشتر است» اما باید به این پیش بینی گرد و غبار و خاک و ذرات معلق در هوا را نیز افزود که پدیده جوی روزهای آتی استان خواهد بود.
سید ایرج مصطفوی مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به جو پایدار و نسبتاً آرام استان طی روزهای آتی بیان کرد: در این روزها تنها شاهد وزش باد خواهیم بود و حتی تغییرات دمایی چندان محسوسی را هم مشاهده نخواهیم کرد.
مصطفوی با بیان اینکه به صورت میانگین شبانه روز حسینان با ۳۴.۱ درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان سمنان و پرور با ۱۹.۱ درجه بالای صفر خنکترین نقطه استان سمنان طی ۲۴ ساعت آتی خواهد بود، ابراز کرد: آرادان با ۴۰.۴ درجه و پرور با ۹.۴ درجه گرمترین و سردترین نقاط استان سمنان به صورت بیشینه و کمینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو هستند.
وی همچنین از بروز گرد و خاک و غبار در هوای استان سمنان تا پایان هفته جاری خبر داد و افزود: پیش بینی میشود سرعت بادهای شدید در مناطق مرکزی به خصوص دامغان بیشتر باشد.
بیشینه و کمینه دمای هوای امروز مرکز استان سمنان ۳۸ و ۲۷ درجه بالای صفر است و پدیده خاص جوی در این شهرستان دیده نمیشود. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود ۳۴ و ۲۲ درجه بالای صفر و دامغان ۳۶ و ۲۵ درجه بالای صفر اعلام شده است.
بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۳۹ و ۳۱ درجه بالای صفر است و این شاخص فردا به ۴۱ و ۳۲ درجه بالای صفر نیز افزایش خواهد یافت. در میامی نیز بیشینه و کمینه دمای هوا برای امروز ۳۹ و ۲۷ درجه بالای صفر اعلام شده است.
نظر شما