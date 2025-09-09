آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی ویژه فعالان حوزه قرآن و عترت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌ها گفت: فعالان حوزه قرآن و عترت عضو صندوق اعتباری هنر در سراسر کشور می‌توانند از تاریخ ۱۸ تا ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با مراجعه به پایگاه صندوق به نشانی profile.honarcredit.ir نسبت به ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اقدام کنند.

خدمتکار افزود: هر عضو می‌تواند با طی مراحل ثبت‌نام در یکی از طرح‌های بیمه تکمیلی، همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل خود (که تحت پوشش بیمه پایه فرد اصلی هستند) را نیز در همان طرح ثبت‌نام کند.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون صندوق اعتباری هنر میزبان بیش از ۱۰ هزار فعال قرآنی عضو است، خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۲ هزار نفر برای بهره‌مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی ثبت نام کردند.

خدمتکار ادامه داد: با اشاره به تأکید ویژه‌ی جناب آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر ارائه بهترین خدمات بیمه درمانی به اصحاب فرهنگ و هنر اظهار داشت: بر همین اساس، در سال جاری، بیمه آسیا که از گسترده‌ترین و خوشنام‌ترین شرکت‌های بیمه کشور به شمار می‌رود، به عنوان طرف قرارداد برای بیمه تکمیلی انتخاب شده است.

شایان ذکر است که تمامی اخبار و اطلاعیه‌ها درباره شرایط و مراحل ثبت‌نام، صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی صندوق اعتباری هنر منتشر خواهد شد.