خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: مسیر دهلران به اندیمشک سال‌هاست که یکی از پرترددترین و در عین حال پرخطرترین جاده‌های جنوب غرب کشور به شمار می‌رود و با وجود اهمیت ارتباطی و اقتصادی آن برای استان ایلام و استان‌های همجوار، همچنان با عرض کم، کیفیت پایین آسفالت و نبود زیرساخت‌های ایمنی کافی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در سال‌های گذشته وعده‌های متعددی برای چهارخطه شدن این مسیر داده شده اما روند اجرایی آن با کندی و تأخیر همراه بوده که بخشی از آن به کمبود اعتبارات و بخشی دیگر به نبود برنامه‌ریزی منسجم در سطح ملی بازمی‌گردد.

البته در روزهای اخیر اخباری مبنی بر از سرگیری عملیات اجرایی جاده دهلران به اندیمشک منتشر شده، اما با وجود اعلام رسمی آغاز عملیات اجرایی و وعده بهره‌برداری مرحله‌ای تا پایان سال ۱۴۰۵، هنوز نگاه مردم منطقه با احتیاط همراه است، خاطره سال‌ها انتظار و وعده‌هایی که به نتیجه نرسیده‌اند، باعث شده اعتماد عمومی به زمان‌بندی‌های جدید آسان شکل نگیرد و مردم دهلران و مناطق اطراف دیگر به وعده‌ها دل نمی‌بندند بلکه چشم‌انتظار نشانه‌های واقعی همچون ماشین‌آلاتی که کار کنند، مسیرهایی که تغییر کنند و پروژه‌ای که این بار نه در حرف، بلکه در عمل پیش برود، هستند.

با توجه به طول ۱۲۵ کیلومتری مسیر دهلران-اندیمشک و حجم بالای تردد به‌ویژه در ایام خاص مانند اربعین، چهارخطه شدن این جاده نه‌تنها یک مطالبه عمومی بلکه ضرورتی زیرساختی برای آینده استان ایلام است و انتظار می‌رود با تأمین منابع مالی و نظارت دقیق بر روند اجرا، این پروژه در موعد مقرر به بهره‌برداری کامل برسد تا مردم منطقه پس از سال‌ها انتظار، طعم توسعه و ایمنی را در مسیر زندگی خود احساس کنند.

گلایه شهروندان از بلاتکلیفی پروژه دهلران به اندیمشک

یکی از شهروندان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال‌هاست که ما اهالی دهلران با مشکلات این مسیر همچون تصادف‌های جاده‌ای و تأخیر در رسیدن به مراکز درمانی یا اداری دست و پنجه نرم می‌کنیم؛ این جاده برای ما نه فقط یک مسیر ارتباطی، بلکه بخشی از زندگی روزمره‌مان شده که هر روز با نگرانی از آن عبور می‌کنیم.

امیر عزیزی افزود: اعلام چهارخطه شدن مسیر تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر خوبی بود، اما مردم این منطقه تا زمانی که تغییرات واقعی را نبینند دیگر با شنیدن وعده‌ها خوشحال نمی‌شوند، امیدواریم این بار مسئولان به‌جای حرف، عمل کنند و این مسیر را به شکلی ایمن و پایدار برای مردم منطقه آماده سازند.

یکی از رانندگان بین شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من سال‌هاست در مسیر دهلران به اندیمشک رانندگی می‌کنم و به‌جرئت می‌توانم بگویم جاده دهلران به اندیمشک با وجود عرض کم، پیچ‌های خطرناک و نبود روشنایی شب یکی از پرخطرترین جاده‌های غرب کشور است که باعث شده سلامت جانی و مالی مسافران و مردمان این منطقه در خطر باشد.

وی افزود: طرح چهارخطه شدن اگر درست اجرا بشود، می‌تواند جان خیلی‌ها رو نجات داده و همچنین موجب افزایش سرعت جابه‌جایی کالا و مسافر شود.

قیصری تصریح کرد: متأسفانه تجربه‌های مشابه نشان داده که پروژه‌های جاده‌ای در این منطقه اغلب با تأخیر و توقف مواجه می‌شوند؛ اما امیدواریم این بار مسئولان تمام توان خود را در پیشبرد فیزیکی این پروژه به کار گیرند تا راننده‌ها و سایر مردم بتوانند با خیال راحت‌تری در این مسیر تردد کنند.

لزوم راه اندازی محور دهلران به اندیمشک

کارشناس حوزه حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر دهلران به اندیمشک سال‌هاست با چالش‌های جدی زیرساختی از جمله عرض کم جاده، نبود شانه ایمنی، کیفیت پایین آسفالت و نبود روشنایی شبانه مواجه بوده که موجب شده این مسیر به یکی از نقاط پرحادثه در جنوب غرب کشور تبدیل شود؛ این جاده به‌ویژه در ایام پرتردد مانند اربعین، ظرفیت لازم برای پاسخ‌گویی به حجم بالای تردد را ندارد و همین موضوع باعث افزایش خطرات و کاهش بهره‌وری حمل‌ونقل شده است.

مراد حیدرزاده افزود: چهارخطه شدن این مسیر نه‌تنها به ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در تسهیل ارتباطات بین استانی، بهبود جابه‌جایی کالا و رونق اقتصادی منطقه دارد؛ از سوی دیگر این مسیر به‌عنوان یکی از راه‌های ارتباطی مهم میان استان ایلام و خوزستان، می‌تواند در صورت توسعه مناسب، به تقویت زنجیره‌های تأمین، افزایش سرعت حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های لجستیکی و دسترسی بهتر به مراکز درمانی و خدماتی برای ساکنان مناطق محروم منجر شود.

حیدرزاده تصریح کرد: برای تحقق این پروژه در موعد مقرر، لازم است تأمین مالی پایدار از منابع ملی و استانی صورت گیرد و هم‌زمان نظارت دقیق بر روند اجرا توسط نهادهای تخصصی اعمال شود؛ همچنین استفاده از پیمانکاران توانمند، اولویت‌بندی قطعات بحرانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ساخت و ایمن‌سازی مسیر می‌تواند به تسریع روند پروژه کمک کند، در کنار این اقدامات، اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و جلب مشارکت اجتماعی نیز نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و همراهی با پروژه خواهد داشت‌.

بهر برداری از محور دهلران به اندیمشک

نماینده حوزه جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور دهلران به اندیمشک با هدف اتصال جنوب استان ایلام به شبکه‌های ترانزیتی کشور و تسهیل ارتباط میان استان‌های غربی و مرکزی راه‌اندازی شد و به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش ارتباطی‌اش در جابه‌جایی زائران کالا و خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است.

اسدالله چراغی افزود: تاکنون حدود ۱۲ کیلومتر از مسیر در قالب دو فاز اجرایی به بهره‌برداری رسیده و در مجموع ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد که تا عملیات اجرایی در قطعات بعدی نیز آغاز شود.

نماینده حوزه جنوب تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های مستمر در سطح ملی، پنج کیلومتر از باند دوم زیر بار ترافیک رفته و دو قطعه دیگر نیز کلنگ‌زنی شده است.

چراغی با اشاره به اینکه توسعه این مسیر باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا مردم منطقه پس از سال‌ها انتظار شاهد تغییرات ملموس باشند، گفت: رایزنی‌های گسترده‌ای با وزارت راه و شهرسازی انجام شده تا منابع لازم برای ادامه عملیات فراهم شود، همچنین استفاده از پیمانکاران توانمند، نظارت دقیق بر روند اجرا و اولویت‌بندی قطعات بحرانی از جمله راهکارهایی هستند که باید مورد توجه واقع شود.

وی در پایان بیان کرد: چهارخطه شدن این محور علاوه بر ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات می‌تواند موجب رونق اقتصادی منطقه، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل شود؛ از این رو می‌بایست با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم این پروژه در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد و مسیر ارتباطی جنوب ایلام به جایگاه واقعی خود در شبکه حمل‌ونقل کشور دست یابد.

با توجه به اهمیت راهبردی محور دهلران–اندیمشک در اتصال جنوب استان ایلام به مسیرهای ترانزیتی کشور و نقش آن در ارتقای ایمنی و توسعه اقتصادی منطقه، اجرای کامل پروژه چهارخطه شدن این مسیر نه‌تنها یک ضرورت زیرساختی بلکه یک مطالبه عمومی است که سال‌ها به تأخیر افتاده است.

به همین علت اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ از جمله بهره‌برداری بخشی از مسیر و کلنگ‌زنی قطعات جدید، نشان‌دهنده آغاز حرکت جدی در مسیر توسعه است، اما تحقق کامل این طرح نیازمند تأمین اعتبار پایدار، نظارت دقیق و اراده مستمر در سطح ملی است تا مردم منطقه پس از سال‌ها انتظار، شاهد تغییرات ملموس و پایدار در مسیر زندگی خود باشند.