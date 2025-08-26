مسیر دهلران-اندیمشک تا پایان سال ۱۴۰۵ چهارخطه می شود

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان دهلران با دارا بودن منابع ویژه ای همچون نفت، گاز و کشاورزی یکی از شهرستانهای ویژه کشور است.

وی بیان کرد: الفبای میراث فرهنگی در این شهرستان به وجود آمده است.

فرماندار ویژه دهلران بیان کرد: پنج بخش در دهلران وجود دارد و یک سوم وسعت استان را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: در گردشگری سرمایه گذاری قابل توجه انجام نشده است.

یگانه عنوان کرد: به دنبال فعال کردن مجتمع تفریحی آبگرم هستیم ضمن اینکه طرح گوگرد زدایی توسط نخبگان شهرستان تهیه شده است.

وی گفت: با اتفاق نماینده مجلس پیگیر مشکلات آبگرم هستیم تا ساماندهی کنیم و ظرفیت گردشگریان را فعال کنیم و با توجه به مرز با عراق می‌تواند گردشگر پذیر باشد.

وی اظهار داشت: با تلاش مسئولان تمام مسیر دهلران به اندیمشک پیمان سپاری شده در هفته دولت ۱۰ کیلومتر افتتاح و تاپایان سال ۴۰۵ کل مسیر دهلران اندیمشک چهار خطه و ۲۱ کیلومتر از مسیر دهلران به مهران هم به زودی به پیمانکار واگذار می‌شود