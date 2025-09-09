خداحافظی میرزایی با صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت میرزایی، مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، در پیامی ضمن خداحافظی از بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق نوشت: خداوند را سپاس می‌گویم که مجال داد در حد توان، بخشی از مطالبات دیرینه شما را محقق سازیم و اندکی بر امنیت خاطر و آرامش خانواده بزرگ بازنشستگان بیفزاییم. یقین دارم آنچه باقی می‌ماند نه عنوان و مقام، که دعای خیر شما و خاطره صادقانه خدمت است.

بازنشستگان ارجمند، پدران و مادران بزرگوارم

خردمندان و موسپیدان عزیز

در نخستین روز حضورم در صندوق بازنشستگی کشوری، بر این باور پای فشردم که صندوق بازنشستگی بیش و پیش از هر چیز، امانتی سترگ در دست ماست؛ امانتی که حاصل یک عمر تلاش و رنج شماست و پاسداری از آن به عنوان رسالت اصلی مدیران، مأموریتی است که جز با شفافیت، صداقت و امانت‌داری ممکن نیست. امروز که به هر تقدیر، زمان وداع با این مسئولیت خطیر فرا رسیده است، تنها آرامش خاطر من آن است که در این فرصت کوتاه، به قدر وسع کوشیدم امانت‌دار صادق سرمایه‌های شما باشم.

اگرچه راه ادامه نیافت و این خدمت ناتمام ماند، اما خداوند را سپاس می‌گویم که مجال داد در حد توان، بخشی از مطالبات دیرینه شما را محقق سازیم و اندکی بر امنیت خاطر و آرامش خانواده بزرگ بازنشستگان بیفزاییم. یقین دارم آنچه باقی می‌ماند نه عنوان و مقام، که دعای خیر شما و خاطره صادقانه خدمت است.

از اعتماد و همراهی و حمایت ارزشمند شما عزیزان به ویژه کانون‌های بازنشستگان و نیز از کوشش همکارانم در صندوق صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم این راه پرارج، با عزمی استوار و دل‌هایی پاک ادامه یابد و مدیران آینده این صندوق حمایت بی دریغ از بازنشستگان عزیز با تمرکز بر تأمین معیشت، سلامت و منزلت شما گرامیان را مسیر و مبنای اصلی تصمیمات و اقدامات اجرایی خود قرار دهند.

من همچنان فرزند کوچک شما می‌مانم و در هر جایگاهی که باشم، دعاگوی سلامت و عزت‌تان خواهم بود.

و چه نیکوست که این وداع را با سخن حافظ به پایان برم:

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافریست رنجیدن