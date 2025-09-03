میرزایی: پرداخت معوقات بازنشستگان در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، حجت میرزایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت معوقات باقیمانده بازنشستگان اظهار داشت: از همان ابتدای حضورم در صندوق، تلاش کردم با آرامش و تعامل، مسیر پرداخت مطالبات را دنبال کنیم. موضوع معوقات بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده و بخشی از آن از طریق واگذاری سهام شرکت آلومینیوم جنوب باید پرداخت می‌شد، اما به دلیل بروز مسائل حقوقی، این روند با تأخیر مواجه شد.

وی افزود: انتقال سهام به صندوق در اواخر سال گذشته انجام شد، اما از ابتدای سال جاری به دلیل پذیرش شرکت در بورس با ممنوعیت فروش آن مواجه شدیم. در حال حاضر در حال مذاکره با خزانه‌داری و سایر دستگاه‌ها هستیم تا امکان فروش یا جایگزینی دارایی‌ها فراهم شود.

میرزایی با اشاره به ارزش حدود ۶.۵ همتی مطالبات معوق ۱۵ درصد فوق العاده حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مطالبات اصلاح طبقه بندی کارکنان دولت از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ گفت: اکنون که سهام آلومینیوم جنوب به صندوق واگذار شده، اما با توجه به شرایط نامناسب بازار سرمایه، فروش یکجای این سهام دشوار است. به همین دلیل در حال بررسی فروش تدریجی سهام یا جایگزینی آن با دارایی‌های دیگر مانند زمین و بازپرداخت این دیون در ۱۰ قسط هستیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اینکه صندوق تصمیم‌گیر نهایی درخصوص منابع مالی نیست، خاطرنشان کرد: ما صرفاً نقش واسطه و مشاور را در کنار دولت ایفا می‌کنیم و همواره گزارش‌ها و پیشنهادات لازم برای تسریع در پرداخت‌ها را ارائه داده‌ایم. امیدواریم با بهبود شرایط بازار و همراهی دستگاه‌های مسئول، بتوانیم هر چه سریع‌تر شرمندگی خود در قبال بازنشستگان عزیز را برطرف کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به اهمیت تقویت منابع این صندوق گفت: در سال‌های اخیر یک میلیون نفر به بدنه دولت اضافه شده‌اند، اما همگی کسورپرداز سازمان تأمین اجتماعی هستند، در حالی که اگر این افراد به صندوق بازنشستگی کشوری می‌پیوستند، منابع صندوق از حدود ۳.۵ همت به بیش از ۷ همت افزایش می‌یافت.

میرزایی اظهار داشت: این تعداد و این میزان منابع شاید برای تأمین اجتماعی عدد بزرگی محسوب نشود، اما برای پایداری صندوق بازنشستگی کشوری بسیار حیاتی است.

وی افزود: در حال حاضر این موضوع از طریق دولت در حال پیگیری است و پیشنهاداتی نیز به دولت ارائه کرده‌ایم که در صورت پذیرش، می‌تواند شرایط صندوق بازنشستگی کشوری را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد.

در جلسه امروز میرزایی مسائل مربوط به اضافه شدن الحاقیه به قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان در نیمه دوم امسال نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین روسای کانون‌های بازنشستگان وزارت بهداشت در این نشست مطالبات بازنشستگان این وزارتخانه از جمله مطالبات ۱۵ درصد علوم پزشکی، لزوم اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت معوقات سال ۱۳۹۹ و یک طبقه را با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کردند.

