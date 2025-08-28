به گزارش خبرنگار مهر، طاهره احمدزاده، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموریت اصلی صندوق پرداخت حقوق بازنشستگی است، اما در کنار آن مجموعه‌ای از خدمات رفاهی و حمایتی نیز به‌صورت آنلاین و از طریق پورتال صندوق ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۷۳۷ نفر از بازنشستگان استان موفق به دریافت وام ازدواج برای فرزندان خود شده‌اند، گفت: این تسهیلات که در دو مرحله و به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال پرداخت می‌شود، تاکنون رقمی معادل ۴۴۰ میلیارد ریال را شامل شده است.

مدیر صندوق بازنشستگی استان از بیمه‌های اقساطی، خرید اعتباری از فروشگاه‌های معتبر، تسهیلات ایرانگردی و جهانگردی با تخفیف، و نیز برگزاری جشنواره‌های ورزشی به‌عنوان بخشی از خدمات رفاهی یاد کرد و افزود: این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان و خانواده‌هایشان اجرا می‌شود.

به گفته احمدزاده، هم‌اکنون ۸۹ هزار و ۸۰۶ بازنشسته تحت پوشش صندوق در آذربایجان‌شرقی قرار دارند و میانگین حقوق پرداختی ماهانه به آنان ۲۰۵ میلیون ریال است. او همچنین اظهار داشت: حدود ۶۷ درصد این جمعیت را مردان و ۳۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند و در مجموع نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر از بازنشستگان و افراد تحت تکفل از خدمات صندوق بهره‌مند می‌شوند.

مدیر صندوق بازنشستگی استان افزود: میانگین سن بازنشستگی در استان ۵۲ سال و میانگین سن کنونی بازنشستگان ۶۵ سال است. او با بیان اینکه بیش از ۶۴ درصد بازنشستگان مربوط به حوزه آموزش‌وپرورش هستند، گفت: پس از آن دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بیشترین سهم را دارند.

احمدزاده در ادامه به دستاورد اخیر صندوق اشاره کرد و گفت: طبق ارزیابی عملکرد در سه‌ماهه نخست امسال که بر اساس ۶۰ شاخص عمومی و اختصاصی انجام شد، صندوق بازنشستگی آذربایجان‌شرقی موفق به کسب رتبه نخست در میان صندوق‌های استانی شد و در هفته دولت مورد تقدیر قرار گرفت.

وی درباره اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق نیز توضیح داد: احکام اصلاحی بازنشستگان در آبان و آذر سال گذشته صادر و پرداخت شد و تنها بخشی از مطالبات مربوط به فروردین تا تیر امسال باقی مانده است.

به گفته احمدزاده، این استان همراه با فارس با برخورداری از ۶ خانه امید در جایگاه نخست کشوری قرار دارد. ششمین خانه امید سال گذشته در ملکان راه‌اندازی شد و اکنون در شهرهای تبریز، مرند، اهر، سراب، میانه و ملکان فعال هستند.

مدیر صندوق بازنشستگی استان تصریح کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این مراکز فعال بوده و برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی متنوعی را برای بازنشستگان اجرا می‌کنند.

احمدزاده در بخش پایانی سخنان خود مهم‌ترین مشکل صندوق را ناترازی منابع و مصارف دانست و افزود: «

کاهش ورودی نیروی انسانی به دستگاه‌های دولتی در برابر افزایش بازنشستگان، باعث فشار بر صندوق شده است.

وی شاخص نسبت بازنشسته به شاغل در استان را ۴۷ صدم اعلام کرد و توضیح داد: در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ بازنشسته فقط ۴۷ نفر شاغل در دستگاه‌های دولتی استان وجود دارد، در نتیجه منابع صندوق کاهش یافته و تنها ۱۰ درصد از حقوق بازنشستگان از محل صندوق و مابقی توسط دولت تأمین می‌شود.