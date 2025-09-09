به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران به همراه معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان از پارکهای ملی خجیر و سرخهحصار بازدید کرد.
حسن عباسنژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت پاسگاههای محیطبانی، بر ضرورت استفاده از انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی در فعالیتهای محیطبانان تأکید کرد.
وی همچنین حفاظت از منابع آبی و مدیریت صحیح حیات وحش را از اولویتهای مهم دانست و خواستار رفع مشکلات محیطبانی و ارتقای زیرساختهای حفاظتی در این مناطق شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به تهدیدات ناشی از ورود دام به زیستگاههای طبیعی، بر کنترل دقیق تردد دام و اجرای برنامههای مؤثر برای حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از تخریب منابع آبی و حمایت از حیات وحش تأکید کرد.
عباسنژاد در پایان بر هماهنگی میان واحدهای اجرایی و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ارتقای سطح حفاظت محیط زیست استان تأکید داشت.
