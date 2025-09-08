به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امجدی ظهر دوشنبه در بازدید از واحد تولیدی پنل خورشیدی اظهار کرد: نیروگاه بزرگ تولید برق خورشیدی با هدف تأمین برق مصرفی زندان‌های استان اردبیل، با مشارکت بخش خصوصی در مرکز حرفه‌آموزی، اشتغال و نظام نیمه‌آزادی این استان در حال احداث است.

وی در بازدید از محل نصب پنل‌های خورشیدی و بررسی طرح‌های کنترلی و حفاظتی این پروژه، بر ضرورت تسریع در روند راه‌اندازی و بهره‌برداری مناسب از این نیروگاه تأکید کرد.

مدیرکل زندان‌های استان اردبیل با اشاره به اولویت‌های سازمان زندان‌ها در سال جاری مبنی بر توسعه و مدیریت بهینه منابع با تمرکز بر نوآوری، گفت: طرح نصب پنل‌های خورشیدی با هدف استفاده از انرژی‌های پاک و کاهش هزینه‌های مصرفی در حال اجراست و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری کامل از این پروژه باشیم.