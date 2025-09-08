  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

مدیرکل زندان‌های استان اردبیل:

پنل خورشیدی در زندان‌های اردبیل نصب می‌شود

پنل خورشیدی در زندان‌های اردبیل نصب می‌شود

اردبیل- مدیرکل زندان‌های استان اردبیل گفت: نیروگاه بزرگ تولید برق خورشیدی با هدف تأمین برق زندان‌های اردبیل، با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شده و پنل های تولید برق در زندان‌ها نصب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امجدی ظهر دوشنبه در بازدید از واحد تولیدی پنل خورشیدی اظهار کرد: نیروگاه بزرگ تولید برق خورشیدی با هدف تأمین برق مصرفی زندان‌های استان اردبیل، با مشارکت بخش خصوصی در مرکز حرفه‌آموزی، اشتغال و نظام نیمه‌آزادی این استان در حال احداث است.

وی در بازدید از محل نصب پنل‌های خورشیدی و بررسی طرح‌های کنترلی و حفاظتی این پروژه، بر ضرورت تسریع در روند راه‌اندازی و بهره‌برداری مناسب از این نیروگاه تأکید کرد.

مدیرکل زندان‌های استان اردبیل با اشاره به اولویت‌های سازمان زندان‌ها در سال جاری مبنی بر توسعه و مدیریت بهینه منابع با تمرکز بر نوآوری، گفت: طرح نصب پنل‌های خورشیدی با هدف استفاده از انرژی‌های پاک و کاهش هزینه‌های مصرفی در حال اجراست و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری کامل از این پروژه باشیم.

کد خبر 6583338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها