۸ سارق در گرگان دستگیر شدند

گرگان- فرمانده انتظامی گرگان از شناسایی و دستگیری ۸ سارق حرفه‌ای در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی این دستگیری ها ۲۷ فقره سرقت کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب اظهار کرد: مأموران انتظامی گرگان در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند، موفق شدند هشت نفر از متهمان را در نقاط مختلف سطح شهر شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در بازرسی‌ها و تحقیقات اولیه، تاکنون ۲۷ فقره سرقت از جمله سرقت منازل، مغازه‌ها، تلفن همراه و موتورسیکلت توسط متهمان کشف و مستند شد.

فرمانده انتظامی گرگان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان امنیت عمومی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و طرح‌های انتظامی و امنیتی با جدیت در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.

