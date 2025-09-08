۸ سارق در گرگان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب اظهار کرد: مأموران انتظامی گرگان در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند، موفق شدند هشت نفر از متهمان را در نقاط مختلف سطح شهر شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در بازرسی‌ها و تحقیقات اولیه، تاکنون ۲۷ فقره سرقت از جمله سرقت منازل، مغازه‌ها، تلفن همراه و موتورسیکلت توسط متهمان کشف و مستند شد.

فرمانده انتظامی گرگان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان امنیت عمومی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و طرح‌های انتظامی و امنیتی با جدیت در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.