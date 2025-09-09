دستگیری زورگیر مسلح در بوستان ولایت توسط پلیس یگان امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر نادری، فرمانده پلیس یگان امداد پایتخت اعلام کرد: در پی وقوع چند مورد سرقت و زورگیری از شهروندان در محدوده بوستان ولایت مأموران گشت شرق یگان امداد پلیس پایتخت به صورت محسوس در این محدوده در حال گشت‌زنی بودند که به یک نفر عابر پیاده مشکوک شدند.

وی افزود: فرد مضنون پس از مشاهده مأموران انتظامی سریعاً پا به فرار گذاشت که بلافاصله مأموران یگان امداد نسبت به تعقیب وی اقدام نموده و در یک عملیات ضربتی موفق به دستگیری این فرد شدند.

در ادامه افزود: پس از دستگیری و بازرسی بدنی از وی، مأمورین موفق به کشف تعداد دو قبضه سلاح کلت کمری و ۱۹ فشنگ جنگی شدند، به همین منظور جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری ۱۵۹ خانی آباد منتقل شد.

سرهنگ نادری با اشاره به زورگیری از شهروندان در معابر با استفاده از سلاح گرم بیان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و پلیس به هیچ شخص یا اشخاصی اجازه نخواهد داد تا آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند و با مخلان نظم و امنیت برابر قانون و قاطعانه برخورد خواهد کرد.