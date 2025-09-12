موفقیت ایران برای بهبود وضعیت لایه اوزن

صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پایش مداوم و انتشار گزارشهای عمومی نشان میدهد که اقدامات لازم درباره بهبود لایه اوزن اثرگذار بوده و آلودگیها کاهش یافتهاند.
صدیقه ترابی با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه پایش لایه اوزن گفت: ما مرتب وضعیت اوزن را پایش میکنیم و گزارشهای عمومی قابل انتشار تهیه کردهایم تا مردم از نتایج اقدامات مطلع شوند.
وی افزود: این گزارشها نشان میدهند که اقدامات انجام شده، از جمله هدفگذاری واردات گاز و کاهش آلایندهها، به نتایج ملموس و مثبت منجر شده است. طرح کاهش آلایندههای لایه اوزن یکی از موفقترین طرحهای بینالمللی است که کشورها با پیروی از آن، میزان آلایندهها را به حداقل ممکن رساندهاند.
ترابی تأکید کرد: به جای تمرکز روی حل همزمان همه مشکلات و پیچیدگیها، اقدامات را بخشبندی کردهایم و هر مرحله با هدفگذاری مشخص دنبال میشود. اکنون کشورها در حال پیگیری اهداف بعدی برای بهبود بیشتر وضعیت لایه اوزن هستند و اقدام ایران نیز بخشی از این روند موفق بینالمللی است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: با پایش مداوم و اجرای طرحهای هدفمند کاهش آلایندهها، ایران توانسته به موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت لایه اوزن دست یابد.
