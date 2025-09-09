به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس به رسانه‌ها گفت که این تصادف در بزرگراه ملی در منطقه نوشهروفیروز رخ داده است، جایی که یک تریلر به خودروی یک خانواده برخورد کرد.

به گفته پلیس، این حادثه زمانی رخ داد که خودرو ناگهان برای خودروی جلویی ترمز کرد و پس از آن یک کامیون در حال حرکت در بخش آسیب دیده بزرگراه که در حال تعمیر بود، به آن برخورد کرد.

مقامات گفتند که به دلیل ساخت و ساز، هر دو جهت ترافیک از یک لاین واحد در بزرگراه ملی استفاده می‌کردند.

تصادفات جاده‌ای در پاکستان به یک مسئله نگران کننده تبدیل شده است و در طول سال‌ها افزایش قابل توجهی در تعداد و شدت آن مشاهده شده است.