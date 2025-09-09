  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

۷ کشته در تصادف جاده‌ای در استان سند پاکستان

۷ کشته در تصادف جاده‌ای در استان سند پاکستان

حداقل هفت عضو یک خانواده در اثر برخورد یک کامیون با سرعت بالا با یک خودرو در استان سند جنوبی پاکستان کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس به رسانه‌ها گفت که این تصادف در بزرگراه ملی در منطقه نوشهروفیروز رخ داده است، جایی که یک تریلر به خودروی یک خانواده برخورد کرد.

به گفته پلیس، این حادثه زمانی رخ داد که خودرو ناگهان برای خودروی جلویی ترمز کرد و پس از آن یک کامیون در حال حرکت در بخش آسیب دیده بزرگراه که در حال تعمیر بود، به آن برخورد کرد.

مقامات گفتند که به دلیل ساخت و ساز، هر دو جهت ترافیک از یک لاین واحد در بزرگراه ملی استفاده می‌کردند.

تصادفات جاده‌ای در پاکستان به یک مسئله نگران کننده تبدیل شده است و در طول سال‌ها افزایش قابل توجهی در تعداد و شدت آن مشاهده شده است.

کد خبر 6584784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها