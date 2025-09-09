سقوط خودرو به دره در رودبار ۳ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۸:۲۷ امروز، سه شنبه سقوط یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ در رودبار در منطقه رحمت آباد - محور مخشهر به کلسفروش - به مرکز کنترل هماهنگی و عملیات جمعیت هلال احمر استان گیلان اطلاع داده شد.

وی افزود: طی تماس صورت گرفته با شماره تلفن ۱۱۲ مرکز کنترل هماهنگی و عملیات امداد و نجات هلال احمر گیلان، دو تیم امدادی از جمعیت هلال احمر رودبار شامل یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی ست نجات از پایگاه امداد و نجات شهید آقایی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان خاطرنشان کرد: پس از اقدامات رهاسازی توسط امدادگران هلال احمر، دو مصدوم به مراکز درمانی انتقال و سه فوتی به مراجع ذیربط تحویل داده شدند.