  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

سقوط خودرو به دره در رودبار ۳ کشته بر جا گذاشت

سقوط خودرو به دره در رودبار ۳ کشته بر جا گذاشت

رشت- مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: سقوط یک دستگاه خودروی سواری در رودبار سه فوتی و دو مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۸:۲۷ امروز، سه شنبه سقوط یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ در رودبار در منطقه رحمت آباد - محور مخشهر به کلسفروش - به مرکز کنترل هماهنگی و عملیات جمعیت هلال احمر استان گیلان اطلاع داده شد.

وی افزود: طی تماس صورت گرفته با شماره تلفن ۱۱۲ مرکز کنترل هماهنگی و عملیات امداد و نجات هلال احمر گیلان، دو تیم امدادی از جمعیت هلال احمر رودبار شامل یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی ست نجات از پایگاه امداد و نجات شهید آقایی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان خاطرنشان کرد: پس از اقدامات رهاسازی توسط امدادگران هلال احمر، دو مصدوم به مراکز درمانی انتقال و سه فوتی به مراجع ذیربط تحویل داده شدند.

کد خبر 6584950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها