به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۳.۷ ریشتر در ساعت ۱۳.۰۵ به وقت محلی، روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، حوالی سردشت در استان خوزستان را به لرزه درآورد. این زلزله در مختصات جغرافیایی ۵۰.۴۱ عرض جغرافیای ۳۰.۳ و در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه شامل سردشت با فاصله ۱۳ کیلومتر، بندر دیلم با فاصله ۳۶ کیلومتر و بهبهان با فاصله ۳۶ کیلومتر گزارش شده‌اند. همچنین، این زلزله در ۱۲۰ کیلومتری یاسوج و ۱۵۶ کیلومتری بوشهر، رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نشده است و مقامات محلی در حال بررسی وضعیت منطقه هستند. کارشناسان لرزه‌نگاری توصیه می‌کنند که ساکنان مناطق نزدیک به کانون زلزله، هوشیاری خود را حفظ کرده و برای پس‌لرزه‌های احتمالی آماده باشند.