به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۰۴:۲۶ بامداد روز یکشنبه در محدوده سردشت خوزستان به وقوع پیوست. براساس پارامترهای ثبتشده، موقعیت جغرافیایی کانون زلزله در عرض شمالی ۳۰.۳۷ و طول شرقی ۵۰.۰۵ بوده و در عمق ۱۲ کیلومتر از سطح زمین ثبت شده است.
مرکز لرزهنگاری کشور، فاصله کانون زلزله تا شهرهای اطراف را ۱۷ کیلومتر تا سردشت، ۳۰ کیلومتر تا بهبهان و ۳۵ کیلومتر تا هندیجان اعلام کرد. همچنین این زمینلرزه در فاصله ۱۵۱ کیلومتری یاسوج و ۱۶۸ کیلومتری اهواز نسبت به مراکز استانهای همجوار رخ داده است.
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