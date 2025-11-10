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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۷:۴۸

زمین‌لرزه ۳.۴ ریشتری حوالی سردشت خوزستان

زمین‌لرزه ۳.۴ ریشتری حوالی سردشت خوزستان

اهواز - بامداد امروز دوشنبه زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۳.۴ در مقیاس ریشتر حوالی شهرستان سردشت در خوزستان رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۰۴:۲۶ بامداد روز یکشنبه در محدوده سردشت خوزستان به وقوع پیوست. براساس پارامترهای ثبت‌شده، موقعیت جغرافیایی کانون زلزله در عرض شمالی ۳۰.۳۷ و طول شرقی ۵۰.۰۵ بوده و در عمق ۱۲ کیلومتر از سطح زمین ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشور، فاصله کانون زلزله تا شهرهای اطراف را ۱۷ کیلومتر تا سردشت، ۳۰ کیلومتر تا بهبهان و ۳۵ کیلومتر تا هندیجان اعلام کرد. همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۱۵۱ کیلومتری یاسوج و ۱۶۸ کیلومتری اهواز نسبت به مراکز استان‌های همجوار رخ داده است.

کد مطلب 6650606

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بلایای پی در پی برای مردم خوزستان
    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خداروشکر خسارتی نداشت
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      مردم خوزستان که هر روز با یک اتفاق تلخ یا چالش مواجه میشن

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